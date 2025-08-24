ua en ru
В’язниця замість палацу: в Перу експрезидента кинули до звичайних злочинців

Перу, Неділя 24 серпня 2025 01:27
UA EN RU
В’язниця замість палацу: в Перу експрезидента кинули до звичайних злочинців Ілюстративне фото: загальна тюрма (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Колишнього президента Перу, Мартіна Віскарру, перевели до загальної в’язниці, де він відбуватиме п’ять місяців досудового арешту за звинуваченнями у корупції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Раніше Віскарру перебував у президентській в’язниці, призначеній для утримання високопоставлених посадовців. Однак нині він перебуває серед звичайних ув’язнених у Анконі, що на північ від Ліми. Це підкреслює серйозність обвинувачень і новий етап у його судовій справі.

Переведення відбулося у рамках п’ятимісячного досудового арешту за звинуваченнями у корупції, які Віскарру заперечує.

Управління в'язниці Перу (INPE) заявило, що Віскарра не відповідає вимогам для ув'язнення у президентській в'язниці, не вдаючись до подробиць.

В свою чергу Мартін Віскарру написав у дописі на X у суботу: "Я буду чинити опір, куди мене направлять, але я не здамся. Я продовжуватиму боротьбу за відновлення нашої демократії та за об’єднання перуанців проти мафії, яка нами керує".

В’язниця замість палацу: в Перу експрезидента кинули до звичайних злочинцівВлада Перу поки не повідомляє про дату можливого завершення розслідування та подальші дії суду.

Цей випадок привертає увагу громадськості і міжнародних спостерігачів, адже він є одним із небагатьох, коли колишній лідер країни потрапляє до загальної в’язниці за корупційні звинувачення.

Водночас адвокати Віскарру заявляють, що експрезидент продовжує співпрацювати зі слідством і має намір довести свою невинуватість у суді.

Зазначимо, що Мартін Віскарра став президентом у 2018 році та був усунений з посади у 2020 році, хоча він залишається відносно популярною фігурою, яка намагалася балотуватися на пост президента наступного року. Однак Конгрес позбавив його політичних прав.

Нагадаємо, що Албанія впроваджує штучний інтелект у роботу державних органів для боротьби з корупцією та пришвидшення процесу інтеграції в ЄС. Розглядається навіть можливість створення міністерства, яке повністю керуватиме ШІ.

