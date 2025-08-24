В’язниця замість палацу: в Перу експрезидента кинули до звичайних злочинців

Колишнього президента Перу, Мартіна Віскарру, перевели до загальної в’язниці, де він відбуватиме п’ять місяців досудового арешту за звинуваченнями у корупції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

Раніше Віскарру перебував у президентській в’язниці, призначеній для утримання високопоставлених посадовців. Однак нині він перебуває серед звичайних ув’язнених у Анконі, що на північ від Ліми. Це підкреслює серйозність обвинувачень і новий етап у його судовій справі.

Переведення відбулося у рамках п’ятимісячного досудового арешту за звинуваченнями у корупції, які Віскарру заперечує.

Управління в'язниці Перу (INPE) заявило, що Віскарра не відповідає вимогам для ув'язнення у президентській в'язниці, не вдаючись до подробиць.

В свою чергу Мартін Віскарру написав у дописі на X у суботу : "Я буду чинити опір, куди мене направлять, але я не здамся. Я продовжуватиму боротьбу за відновлення нашої демократії та за об’єднання перуанців проти мафії, яка нами керує ".

Влада Перу поки не повідомляє про дату можливого завершення розслідування та подальші дії суду.

Цей випадок привертає увагу громадськості і міжнародних спостерігачів, адже він є одним із небагатьох, коли колишній лідер країни потрапляє до загальної в’язниці за корупційні звинувачення.

Водночас адвокати Віскарру заявляють, що експрезидент продовжує співпрацювати зі слідством і має намір довести свою невинуватість у суді.

Зазначимо, що Мартін Віскарра став президентом у 2018 році та був усунений з посади у 2020 році, хоча він залишається відносно популярною фігурою, яка намагалася балотуватися на пост президента наступного року. Однак Конгрес позбавив його політичних прав.