Тюрьма вместо дворца: в Перу экс-президента бросили к обычным преступникам

Бывшего президента Перу, Мартина Вискарру, перевели в общую тюрьму, где он будет отбывать пять месяцев досудебного ареста по обвинению в коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Ранее Вискарру находился в президентской тюрьме, предназначенной для содержания высокопоставленных чиновников. Однако сейчас он находится среди обычных заключенных в Анконе, что к северу от Лимы. Это подчеркивает серьезность обвинений и новый этап в его судебном деле.

Перевод состоялся в рамках пятимесячного досудебного ареста по обвинениям в коррупции, которые Вискарру отрицает.

Управление тюрьмы Перу (INPE) заявило, что Вискарра не соответствует требованиям для заключения в президентской тюрьме, не вдаваясь в подробности.

В свою очередь Мартин Вискарру написал в заметке на X в субботу : "Я буду сопротивляться, куда меня направят, но я не сдамся. Я буду продолжать борьбу за восстановление нашей демократии и за объединение перуанцев против мафии, которая нами руководит ".

Власти Перу пока не сообщают о дате возможного завершения расследования и дальнейших действиях суда.

Этот случай привлекает внимание общественности и международных наблюдателей, ведь он является одним из немногих, когда бывший лидер страны попадает в общую тюрьму за коррупционные обвинения.

В то же время адвокаты Вискарру заявляют, что экс-президент продолжает сотрудничать со следствием и намерен доказать свою невиновность в суде.

Отметим, что Мартин Вискарра стал президентом в 2018 году и был отстранен от должности в 2020 году, хотя он остается относительно популярной фигурой, которая пыталась баллотироваться на пост президента в следующем году. Однако Конгресс лишил его политических прав.