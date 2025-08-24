ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тюрьма вместо дворца: в Перу экс-президента бросили к обычным преступникам

Перу, Воскресенье 24 августа 2025 01:27
UA EN RU
Тюрьма вместо дворца: в Перу экс-президента бросили к обычным преступникам Иллюстративное фото: общая тюрьма (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Бывшего президента Перу, Мартина Вискарру, перевели в общую тюрьму, где он будет отбывать пять месяцев досудебного ареста по обвинению в коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Ранее Вискарру находился в президентской тюрьме, предназначенной для содержания высокопоставленных чиновников. Однако сейчас он находится среди обычных заключенных в Анконе, что к северу от Лимы. Это подчеркивает серьезность обвинений и новый этап в его судебном деле.

Перевод состоялся в рамках пятимесячного досудебного ареста по обвинениям в коррупции, которые Вискарру отрицает.

Управление тюрьмы Перу (INPE) заявило, что Вискарра не соответствует требованиям для заключения в президентской тюрьме, не вдаваясь в подробности.

В свою очередь Мартин Вискарру написал в заметке на X в субботу: "Я буду сопротивляться, куда меня направят, но я не сдамся. Я буду продолжать борьбу за восстановление нашей демократии и за объединение перуанцев против мафии, которая нами руководит".

Тюрьма вместо дворца: в Перу экс-президента бросили к обычным преступникамВласти Перу пока не сообщают о дате возможного завершения расследования и дальнейших действиях суда.

Этот случай привлекает внимание общественности и международных наблюдателей, ведь он является одним из немногих, когда бывший лидер страны попадает в общую тюрьму за коррупционные обвинения.

В то же время адвокаты Вискарру заявляют, что экс-президент продолжает сотрудничать со следствием и намерен доказать свою невиновность в суде.

Отметим, что Мартин Вискарра стал президентом в 2018 году и был отстранен от должности в 2020 году, хотя он остается относительно популярной фигурой, которая пыталась баллотироваться на пост президента в следующем году. Однако Конгресс лишил его политических прав.

Напомним, что Албания внедряет искусственный интеллект в работу государственных органов для борьбы с коррупцией и ускорения процесса интеграции в ЕС. Рассматривается даже возможность создания министерства, которое будет полностью управлять ИИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перу Коррупция
Новости
Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км
Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"