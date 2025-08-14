Для боротьби з корупцією: в Албанії хочуть створити міністерство, яким керуватиме ШІ

Албанія інтегрує штучний інтелект у роботу державних інституцій, щоб боротися з корупцією та прискорити процес вступу до ЄС. Навіть розглядається ідея створення міністерства, яким повністю керуватиме ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляється, на пресконференції у липні прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що ШІ може стати найефективнішим елементом уряду та інструментом для боротьби з корупцією й підвищення прозорості.

"Одного дня у нас може навіть бути міністерство, повністю кероване штучним інтелектом. Таким чином не буде кумівства чи конфлікту інтересів", - сказав він.

За словами прем'єра, місцеві розробники навіть могли б створити модель ШІ, щоб той призначав людей на посаду міністра. Це могло б зробити Албанію першою країною з урядом, де всі міністри та прем’єр - це штучний інтелект.

Хоча офіційних кроків для інтеграції інструментів ШІ в роботу держінституцій ще не зроблено, Рама закликав серйозно розглянути цю ідею.

Як повідомляє видання, наразі штучний інтелект в Албанії вже застосовують для контролю державних закупівель, що є вимогою ЄС, а також для аналізу податкових і митних операцій у реальному часі та виявлення порушень.

Крім того, ШІ задіяно для моніторингу території країни за допомогою дронів і супутників - зокрема для виявлення незаконних будівництв, пляжних самовільних забудов чи насаджень канабісу.