"В Україні почався "срібний вік" економіки": кого найбільше шукають роботодавці зараз

Головне:

"Срібний вік" економіки : деякі роботодавці сьогодні буквально "полюють" на працівників категорії 55+.

: деякі роботодавці сьогодні буквально "полюють" на працівників категорії 55+. Пріоритет 60+ : чоловіки цього віку є найбільш привабливими для найму на деякі вакансії через відсутність ризику мобілізації.

: чоловіки цього віку є найбільш привабливими для найму на деякі вакансії через відсутність ризику мобілізації. Переваги покоління : старших фахівців цінують за професійну відповідальність та унікальний соціальний капітал.

: старших фахівців цінують за професійну відповідальність та унікальний соціальний капітал. Фізичні обмеження : попри дефіцит кадрів, існують важкі професії, де жінки фізично не можуть замінити чоловіків, а люди старшого віку - молодь.

: попри дефіцит кадрів, існують важкі професії, де жінки фізично не можуть замінити чоловіків, а люди старшого віку - молодь. Прихований ейджизм: у деяких галузях старших людей частіше залучають до роботи в "бек-офісах", ніж до прямого контакту з клієнтами.

Кого зараз шукають роботодавці найбільше

За словами експерта, сьогодні на ринку праці в Україні немає проблем для фахівців віком 55+.

"Зараз, навпаки, роботодавець буквально ганяється за людьми цієї вікової категорії", - наголосила вона.

Лібанова додала, що "найбільш приваблива для будь-якого роботодавця категорія" сьогодні (якщо йдеться про працю чоловіків) - це "категорія чоловіків 60+".

Чи можуть жінки повноцінно замінити чоловіків

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень визнала також, що коли йдеться про чоловічу роботу, варто говорити відверто: "є праця, яка жінкам не під силу".

"Забійником у шахті не буде жінка працювати. Так, ДТЕК спустив жінок вниз, але ж вони там не забійниками працюють. Фізично це ж просто неможливо", - пояснила вона.

Отже, за словами Лібанової, якщо йдеться про чоловічу працю, то "найкраще для роботодавця зараз - це брати на роботу чоловіків віком 60+".

Чому змінилось ставлення роботодавців до працівників

Спеціаліст пояснила, що беручи на роботу чоловіків старшого віку, роботодавець, перш за все, "не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують".

Водночас, на її думку, в цьому питанні "не тільки фактор війни грає роль".

Війна також впливає на ринок праці (інфографіка РБК-Україна)

"Зміну ставлення роботодавців до віку потенційних найманих працівників - я її побачила десь у другій половині 2010-х років. Раніше, скільки ми б не питали роботодавців, які в них проблеми, з чим їм треба допомогти... У першій половині і навіть в середині 2010-х про робочу силу не говорив ніхто", - поділилась експерт.

Вона додала, що "поступово про це почали говорити десь з 2014 року" і це могло бути "наслідком демографічних тенденцій". Тобто ситуація змінювалася поступово.

"Десь у 2016-17 році на одному із заходів до мене підійшов дуже авторитетний, поважний член Федерації роботодавців і сказав: "Коли ви мені десять років тому говорили, що найголовніше - це робоча сила, я вам не вірив. Тепер я бачу, що ви були праві", - пригадала Лібанова.

Чому сьогодні в Україні - "срібний вік" економіки

"Тепер я б сказала, що розпочався "срібний вік" економіки. Мені такий термін більше подобається, ніж інші", - повідомила науковець.

Вона вояснила, що "тепер роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні".

"І зокрема, коли йдеться про осіб старшого віку, в них є той соціальний капітал, якого немає в молоді. В них є та відповідальність, якої переважною мірою бракує молоді", - наголосила Лібанова.

В Україні почався "срібний вік" економіки (інфографіка РБК-Україна)

Вона зауважила, що робить таку оцінку не лише за власними спостереженнями, але й за першими результатами дослідження.

"Яке, завдячуючи публічній ініціативі "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+", проводиться нашим інститутом з метою визначення перспектив формування безбар'єрного середовища трудової активності людей старшого віку за підтримки компанії JTI Україна", - уточнила експерт.

В яких галузях людей старшого віку не чекають

"Направду, є галузі та професії, в яких людей старшого віку сьогодні замінити не можна. Але є галузі та професії, де їх і досі відверто не чекають", - визнала Лібанова.

Вона пояснила, що йдеться, переважно, про "сервісні галузі, такі як ресторанний бізнес".

"Ви можете собі уявити у нас офіціанта віком 60, та навіть і 50+? Це нереально. Тому що треба носити важкі підноси, треба швидко бігати, треба багато чого робити... Чого людина в 60 років уже не може. І водночас там не потрібні ті навички, які мають старші люди", - роз'яснила ситуацію фахівець.

При цьому "в бек-офісах ресторанів (кухня) людей старшого віку дуже багато".

"Не хочу сказати, що переважна частина, але дійсно їх там дуже багато", - зауважила Лібанова.

Така ж ситуація, за її словами, в рітейлі, в нерухомості.

"Якщо говорити про тих, хто бігає показує квартири - там людей старшого віку практично немає. Але вони є в бек-офісі", - додала науковець.

В яких галузях люди старшого віку затребувані

Згідно з інформацією Лібанової, робоча сила старшого віку дуже затребувана у таких галузях, як промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство.

"У нас сьогодні є галузеві відмінності вікового складу. Я не хочу сказати, що це якийсь свідомий галузевий ейджизм. Однак по факту є вікові відмінності по галузях", - визнала експерт.

Про це ж свідчить і дослідження "Срібна економіка України: потенціал покоління 55+".

"Сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт - охоче беруть людей 55+ через досвід та надійність", - повідомила науковець.

Водночас "рітейл, продажі, інформаційно-комункаційний сектор, кол-центри, ресторанний бізнес відсторонюють людей старшого віку від роботи з клієнтом або із новими технологіями".

Які є упередження щодо людей старшого віку

Насамкінець Лібанова розповіла, що така позиція самими роботодавцями, як правило, пов'язується не з віком як таким, а з нібито об'єктивними вимогами самої роботи щодо:

здатності до високого темпу роботи;

готовності до навчання;

стресостійкості;

швидкої інтеграції в команду.

Водночас "вони визнають, що рідко насправді перевіряють дійсну здатність конкретних працівників старшого віку відповідати таким вимогам".

"Це означає, що навіть за відсутності негативного ставлення до старших працівників упередження щодо їх потенціалу і негнучкість в адаптації їх до робіт і робіт до них - призводять до ейджизму по факту", - підсумувала фахівець.