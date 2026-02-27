"В Украине начался "серебряный век" экономики": кого больше всего ищут работодатели сейчас

Главное:

"Серебряный век" экономики : некоторые работодатели сегодня буквально "охотятся" на работников категории 55+.

: некоторые работодатели сегодня буквально "охотятся" на работников категории 55+. Приоритет 60+ : мужчины этого возраста являются наиболее привлекательными для найма на некоторые вакансии из-за отсутствия риска мобилизации.

: мужчины этого возраста являются наиболее привлекательными для найма на некоторые вакансии из-за отсутствия риска мобилизации. Преимущества поколения : старших специалистов ценят за профессиональную ответственность и уникальный социальный капитал.

: старших специалистов ценят за профессиональную ответственность и уникальный социальный капитал. Физические ограничения : несмотря на дефицит кадров, существуют тяжелые профессии, где женщины физически не могут заменить мужчин, а люди старшего возраста - молодежь.

: несмотря на дефицит кадров, существуют тяжелые профессии, где женщины физически не могут заменить мужчин, а люди старшего возраста - молодежь. Скрытый эйджизм: в некоторых отраслях старших людей чаще привлекают к работе в "бэк-офисах", чем к прямому контакту с клиентами.

Кого сейчас ищут работодатели больше всего

По словам эксперта, сегодня на рынке труда в Украине нет проблем для специалистов в возрасте 55+.

"Сейчас, наоборот, работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории", - подчеркнула она.

Либанова добавила, что "наиболее привлекательная для любого работодателя категория" сегодня (если речь идет о труде мужчин) - это "категория мужчин 60+".

Могут ли женщины полноценно заменить мужчин

Директор Института демографии и социальных исследований признала также, что когда речь идет о мужской работе, стоит говорить откровенно: "есть труд, который женщинам не под силу".

"Забойщиком в шахте не будет женщина работать. Да, ДТЭК спустил женщин вниз, но они там не забойщиками работают. Физически это же просто невозможно", - объяснила она.

Следовательно, по словам Либановой, если речь идет о мужском труде, то "лучше всего для работодателя сейчас - это брать на работу мужчин в возрасте 60+".

Почему изменилось отношение работодателей к работникам

Специалист объяснила, что беря на работу мужчин старшего возраста, работодатель, прежде всего, "не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют".

В то же время, по ее мнению, в этом вопросе "не только фактор войны играет роль".

Война также влияет на рынок труда (инфографика РБК-Украина)

"Изменение отношения работодателей к возрасту потенциальных наемных работников - я его увидела где-то во второй половине 2010-х годов. Раньше, сколько мы бы ни спрашивали работодателей, какие у них проблемы, с чем им надо помочь... В первой половине и даже в середине 2010-х о рабочей силе не говорил никто", - поделилась эксперт.

Она добавила, что "постепенно об этом начали говорить где-то с 2014 года" и это могло быть "следствием демографических тенденций". То есть ситуация менялась постепенно.

"Где-то в 2016-17 году на одном из мероприятий ко мне подошел очень авторитетный, уважаемый член Федерации работодателей и сказал: "Когда вы мне десять лет назад говорили, что самое главное - это рабочая сила, я вам не верил. Теперь я вижу, что вы были правы", - вспомнила Либанова.

Почему сегодня в Украине - "серебряный век" экономики

"Теперь я бы сказала, что начался "серебряный век" экономики. Мне такой термин больше нравится, чем другие", - сообщила ученый.

Она объяснила, что "теперь работодатели поняли, что эти люди им нужны".

"И в частности, когда речь идет о лицах старшего возраста, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. У них есть та ответственность, которой в подавляющем большинстве случаев не хватает молодежи", - подчеркнула Либанова.

В Украине начался "серебряный век" экономики (инфографика РБК-Украина)

Она отметила, что делает такую оценку не только по собственным наблюдениям, но и по первым результатам исследования.

"Которое, благодаря публичной инициативе "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+", проводится нашим институтом с целью определения перспектив формирования безбарьерной среды трудовой активности людей старшего возраста при поддержке компании JTI Украина", - уточнила эксперт.

В каких отраслях людей старшего возраста не ждут

"Действительно, есть отрасли и профессии, в которых людей старшего возраста сегодня заменить нельзя. Но есть отрасли и профессии, где их до сих пор откровенно не ждут", - признала Либанова.

Она объяснила, что речь идет, в основном, о "сервисных отраслях, таких как ресторанный бизнес".

"Вы можете себе представить у нас официанта в возрасте 60, да даже и 50+? Это нереально. Потому что нужно носить тяжелые подносы, нужно быстро бегать, надо много чего делать... Чего человек в 60 лет уже не может. И в то же время там не нужны те навыки, которые имеют старшие люди", - разъяснила ситуацию специалист.

При этом "в бэк-офисах ресторанов (кухня) людей старшего возраста очень много".

"Не хочу сказать, что подавляющая часть, но действительно их там очень много", - заметила Либанова.

Такая же ситуация, по ее словам, в ритейле, в недвижимости.

"Если говорить о тех, кто бегает показывает квартиры - там людей старшего возраста практически нет. Но они есть в бэк-офисе", - добавила ученый.

В каких отраслях люди старшего возраста востребованы

Согласно информации Либановой, рабочая сила старшего возраста очень востребована в таких отраслях, как промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство.

"У нас сегодня есть отраслевые различия возрастного состава. Я не хочу сказать, что это какой-то сознательный отраслевой эйджизм. Однако по факту есть возрастные различия по отраслям", - признала эксперт.

Об этом же свидетельствует и исследование "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+".

"Сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт - охотно берут людей 55+ из-за опыта и надежности", - сообщила ученый.

В то же время "ритейл, продажи, информационно-коммункационный сектор, колл-центры, ресторанный бизнес отстраняют людей старшего возраста от работы с клиентом или с новыми технологиями".

Какие есть предубеждения насчет людей старшего возраста

В завершение Либанова рассказала, что такая позиция самими работодателями, как правило, связывается не с возрастом как таковым, а с якобы объективными требованиями самой работы насчет:

способности к высокому темпу работы;

готовности к обучению;

стрессоустойчивости;

быстрой интеграции в команду.

В то же время "они признают, что редко на самом деле проверяют действительную способность конкретных работников старшего возраста соответствовать таким требованиям".

"Это означает, что даже при отсутствии негативного отношения к старшим работникам предубеждения насчет их потенциала и негибкость в адаптации их к работам и работ к ним - приводят к эйджизму по факту", - подытожила специалист.