ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде появился текст закона о ратификации соглашения с Беларусью о реадмиссии

Новости » Политика     28.02.2020 - 12:07
В Раде появился текст закона о ратификации соглашения с Беларусью о реадмиссии
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изначально текст законопроекта Зеленского отсутствовал на сайте парламента

В Верховной раде появился текст законопроекта №0037 президента Владимира Зеленского о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения проекта закона - обрабатывается в комитете.

Ратификация совершенного 26 октября 2018 года соглашения между Украиной и Беларусью о реадмиссии позволит завершить Украине внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления документа в силу.

"Реализация соглашения существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые процедуры для возвращения граждан Беларуси в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории республики Беларусь, назад в эту страну", - отмечается в пояснительной.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0037 о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018 года Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии.

Целью документа является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

Добавим также, в 2018 году Кабинет министров Украины уполномочил главу Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максима Соколюка на подписание соглашения с Беларусью о реадмиссии.

В Раде появился текст закона о продлении соглашения с США о сотрудничестве в науке Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Новости Украины Владимир ЗеленскийБеларусьзаконопроектВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь