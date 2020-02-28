В Раде появился текст закона о ратификации соглашения с Беларусью о реадмиссии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изначально текст законопроекта Зеленского отсутствовал на сайте парламента

В Верховной раде появился текст законопроекта №0037 президента Владимира Зеленского о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения проекта закона - обрабатывается в комитете.

Ратификация совершенного 26 октября 2018 года соглашения между Украиной и Беларусью о реадмиссии позволит завершить Украине внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления документа в силу.

"Реализация соглашения существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые процедуры для возвращения граждан Беларуси в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории республики Беларусь, назад в эту страну", - отмечается в пояснительной.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0037 о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018 года Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии.

Целью документа является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

Добавим также, в 2018 году Кабинет министров Украины уполномочил главу Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максима Соколюка на подписание соглашения с Беларусью о реадмиссии.