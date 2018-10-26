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Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии

Новости » Политика    26.10.2018 - 15:56
Фото: подписание соглашения (https://twitter.com/STsegolko)
Фото: подписание соглашения (https://twitter.com/STsegolko)

Также Украина и Беларусь подписали ряд других документов

Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Петра Порошенко.

Целью соглашения является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией путем усовершенствования правового регулирования этой деятельности. Подписи под соглашением поставили министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич и председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей подписали план консультаций между МИД Украины и внешнеполитическим ведомством Республики Беларусь на 2018-2019 годы.

Также было подписано соглашение между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта и туризма Беларуси о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Кроме того, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией. Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком, пишет "Белта". Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией. Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко констатировал рост поставок украинской продукции в Беларусь.

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