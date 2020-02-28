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У Раді з'явився текст закону про ратифікацію угоди з Білоруссю про реадмісію

Новини » Політика     28.02.2020 - 12:07
У Раді з'явився текст закону про ратифікацію угоди з Білоруссю про реадмісію
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спочатку текст законопроекту Зеленського був відсутній на сайті парламенту

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №0037 президента Володимира Зеленського про ратифікацію угоди між Україною та республікою Білорусь про реадмісію. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження проекту закону - обробляється у комітеті.

Ратифікація вчиненої 26 жовтня 2018 року угоди між Україною і Білоруссю про реадмісію дозволить завершити Україні внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття документом чинності.

"Реалізація угоди істотно спростить компетентним органам України роботу з протидії нелегальній міграції, оскільки створить додаткові правові процедури для повернення громадян Білорусі у країну походження, а також громадян третіх країн, які незаконно прибули в Україну з території республіки Білорусь, назад у цю країну", - відзначається у пояснювальній.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді схвалити законопроект №0037 про ратифікацію угоди між Україною та республікою Білорусь про реадмісію.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018 року Україна і Білорусь підписали угоду про реадмісію.

Метою документа є створення правових підстав, необхідних для встановлення і розвитку міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією і підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією.

Додамо також, у 2018 році Кабінет міністрів України уповноважив главу Державної міграційної служби (ДМС) України Максима Соколюка на підписання угоди з Білоруссю про реадмісію.

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