Зеленский предлагает Раде ратифицировать соглашение с Беларусью о реадмиссии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0037 о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Документ был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, однако по состоянию на сейчас его текст отсутствует. Последний этап прохождения проекта закона - передано на рассмотрение руководству.

Напомним, в октябре 2018 года Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии.

Так, целью соглашения является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году Кабинет министров Украины уполномочил главу Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максима Соколюка на подписание соглашения с Беларусью о реадмиссии.

Согласно пояснительной записке, реализация соглашения о реадмиссии с Беларусью создаст правовые основания и определит четкие и действенные процедуры осуществления реадмиссии лиц, незаконно находящихся на территории Украины и Беларуси.