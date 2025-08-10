В'єтнамки знову в моді: стильний приклад від дружини Усика

Влітку 2025 року в'єтнамки повертаються до списку головних взуттєвих трендів - і підтвердження тому можна побачити в новому образі Катерини Усик. Дружина чемпіона з боксу обрала стильний і комфортний образ, який може повторити кожна.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories в Instagram.
Для прогулянки з молодшою донькою Марією Катерина Усик обрала образ із короткими шортами з деніму та трендовими в'єтнамками.
Футболка поло
Катерина одягнена в смугасту футболку-поло з довгим рукавом. Смужки розташовані горизонтально і виконані в жовтій, білій, чорній і коричневій гамі. Такий елемент одягу надає образу спортивного шику і невимушеності.
Короткі шорти
Також вона доповнила образ шортами з темного деніму з високою посадкою. Довжина шортів - міні, що підкреслює стрункі ноги Катерини.
Аксесуари
На руці - тонкий браслет, на зап'ясті - годинник. Також помітний манікюр блакитного кольору, який створює цікавий контраст зі смугастою футболкою.
Взуття
Доповнити повсякденний лук дружина Усика вирішила трендовими в'єтнамками на плоскій підошві. Їхня особливість - яскравий акцентний колір (червоний), який робить образ більш динамічним і модним.
В'єтнамки вже давно перестали бути виключно пляжним взуттям, і цього сезону їх активно носять у місті, поєднуючи з повсякденним одягом. Такий вибір підкреслює невимушений, сучасний стиль Катерини Усик, яка слідує актуальним тенденціям.
Стиль
Образ Катерини можна схарактеризувати як спортивний кежуал (sport casual) або повсякденний (casual). Він простий, комфортний і стильний. Футболка-поло, джинсові шорти - це класичні елементи, завжди актуальні. Загалом це ідеальний варіант для прогулянки влітку.
Влітку 2025 року в'єтнамки (або шльопанці з перемичкою між пальцями) знову повернулися в топ модних трендів - і це не випадково. Ось основні причини, чому модниці та дизайнери по всьому світу обирають саме їх.
Ностальгія за 2000-ми
Мода на Y2K все ще в силі: топи на тонких бретельках, блиск, занижена талія - і, звісно, в'єтнамки. Вони стали символом безтурботних літніх образів початку нульових, а зараз отримали стильне переосмислення.
Оновлений дизайн
Сучасні в'єтнамки вже не виглядають дешево чи нудно. Дизайнери пропонують:
Це робить їх доречними не тільки на пляжі, а й у міському образі.
Комфорт і легкість
У спеку хочеться дихаючого і відкритого взуття - і в'єтнамки виграють за всіма фронтами: їх легко надягати, мінімум контакту зі шкірою, нога "дихає".
Особливо популярні моделі з анатомічною підошвою або м'якою вставкою.
Універсальність
Сучасні в'єтнамки відмінно поєднуються з:
Екотренди
Багато брендів випускають в'єтнамки з перероблених матеріалів: гуми, пластику, натуральної шкіри. Це робить їхній вибір не тільки модним, а й усвідомленим.
