Ковбойські чоботи і сорочка відтінку Butter Yellow: стильний образ від колишньої Комарова

П'ятниця 08 серпня 2025 10:15
Ковбойські чоботи і сорочка відтінку Butter Yellow: стильний образ від колишньої Комарова Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина мандрівника Дмитра Комарова, модель і ведуча Олександра Кучеренко, показала стильний літній образ, який зможе повторити кожна.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост з Instagram Кучеренко.

Який "лук" вибрала колишня Комарова

Сорочка

Основа образу - блідо-жовта сорочка з довгими об'ємними рукавами, які мають зав'язки на манжетах. Це додає образу легкості та повітряності.

Модель прикрашена вишивкою та фактурним візерунком. На грудях є накладні кишені, а біля коміра - декоративні зав'язки, які надають невимушеності образу.

Спідниця

Довга біла спідниця з високим розрізом спереду, яка демонструє стрункі ноги та чоботи, а також надає образу динамічності.

Взуття

Ковбойські чоботи зі шкіри з контрастним чорно-білим дизайном і вишивкою. Вони є ключовим акцентом, що робить образ сучасним і менш традиційним.

Ковбойські чоботи і сорочка відтінку Butter Yellow: стильний образ від колишньої КомароваОлександра Кучеренко показала стильний лук з ковбойськими чобітьми (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стиль

Бохо-шик (богемний стиль): про це свідчить вільний крій сорочки, довга спідниця, а також використання натуральних тканин (ймовірно, льон). Загальний вигляд невимушений і романтичний.

Вестерн / ковбойський стиль: чоботи з характерним візерунком і формою - це класичний елемент стилю вестерн, що надає образу сучасної зухвалості.

Етностиль: деякі деталі, наприклад, зав'язки на рукавах сорочки, можуть нагадувати елементи етнічного одягу.

Ковбойські чоботи і сорочка відтінку Butter Yellow: стильний образ від колишньої КомароваКолишня Комарова показала модний лук (фото: instagram.com/aakucherenko)

Чому колір "вершкового масла" (Butter Yellow) - у трендах літа 2025

Універсальність

На відміну від яскравого, насиченого жовтого, який пасує не всім, відтінок вершкового масла більш приглушений і універсальний.

Він має м'який, елегантний вигляд і може легко поєднуватися з іншими кольорами, виконуючи роль "нового бежевого" або нейтрального відтінку.

Зв'язок із "тихою розкішшю"

Цей відтінок ідеально вписується в естетику "тихої розкоші" завдяки своїй витонченості та стриманості. Він має дорогий і вишуканий вигляд, що робить його популярним вибором для дизайнерів і модниць, які цінують мінімалізм і якість.

Ковбойські чоботи і сорочка відтінку Butter Yellow: стильний образ від колишньої КомароваКучеренко показала стильний лук з блузою (фото: instagram.com/aakucherenko)

Популярність на подіумах

Багато відомих брендів, як-от Chloé, Chanel, Jacquemus, Loewe і Prada, представили у своїх колекціях весна-літо 2025 моделі в цьому кольорі. Це підтвердило його статус як ключового тренду сезону.

Легко поєднувати

Колір вершкового масла відмінно поєднується як з іншими пастельними відтінками (м'ятний, лавандовий, рожевий), так і з класичними (білий, бежевий, чорний). Це робить його простим у стилізації та дає змогу створювати різноманітні образи - від монохромних до контрастних.

Ковбойські чоботи і сорочка відтінку Butter Yellow: стильний образ від колишньої КомароваОлександра Кучеренко задає тренди (фото: instagram.com/aakucherenko)

