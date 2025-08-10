Вьетнамки снова в моде: стильный пример от жены Усика

Какой "лук" выбрала жена Усика

Для прогулки с младшей дочерью Марией Екатерина Усик выбрала образ с короткими шортами из денима и трендовыми вьетнамками.

Футболка поло

Екатерина одета в полосатую футболку-поло с длинным рукавом. Полоски расположены горизонтально и выполнены в желтой, белой, черной и коричневой гамме. Такой элемент одежды придает образу спортивного шика и непринужденности.

Короткие шорты

Также она дополнила образ шортами из темного денима с высокой посадкой. Длина шорт - мини, что подчеркивает стройные ноги Екатерины.

Аксессуары

На руке - тонкий браслет, на запястье - часы. Также заметен маникюр голубого цвета, который создает интересный контраст с полосатой футболкой.

Обувь

Дополнить повседневный лук жена Усика решила трендовыми вьетнамками на плоской подошве. Их особенность - яркий акцентный цвет (красный), который делает образ более динамичным и модным.

Вьетнамки уже давно перестали быть исключительно пляжной обувью, и в этом сезоне их активно носят в городе, сочетая с повседневной одеждой. Такой выбор подчеркивает непринужденный, современный стиль Екатерины Усик, которая следует актуальным тенденциям.

Стиль

Образ Екатерины можно охарактеризовать как спортивный кэжуал (sport casual) или повседневный (casual). Он простой, комфортный и стильный. Футболка-поло, джинсовые шорты - это классические элементы, всегда актуальные. В общем это идеальный вариант для прогулки летом.

Екатерина Усик задает тренды (скриншот)

Почему вьетнамки в тренде летом 2025

Летом 2025 вьетнамки (или шлепанцы с перемычкой между пальцами) вновь вернулись в топ модных трендов - и это не случайно. Вот основные причины, почему модницы и дизайнеры по всему миру выбирают именно их.

Ностальгия по 2000-м

Мода на Y2K все еще в силе: топы на тонких бретельках, блеск, заниженная талия - и, конечно, вьетнамки. Они стали символом беззаботных летних образов начала нулевых, а сейчас получили стильное переосмысление.

Обновленный дизайн

Современные вьетнамки уже не выглядят дешево или скучно. Дизайнеры предлагают:

кожаные модели

с платформой

на каблуке kitten heel

с декоративными элементами (металл, стразы, ленты).

Это делает их уместными не только на пляже, но и в городском образе.

Комфорт и легкость

В жару хочется дышащей и открытой обуви - и вьетнамки выигрывают по всем фронтам: их легко надевать, минимум контакта с кожей, нога "дышит".

Особенно популярны модели с анатомической подошвой или мягкой вставкой.

Универсальность

Современные вьетнамки отлично сочетаются с:

льняными костюмами

платьями-комбинациями

джинсами и кроп-топами

пляжными и вечерними образами.

Экотренды

Многие бренды выпускают вьетнамки из переработанных материалов: резины, пластика, натуральной кожи. Это делает их выбором не только модным, но и осознанным.

Екатерина Усик показала стильный лук с вьетнамками (скриншот)