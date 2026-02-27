До Ужгорода запустять новий флагманський поїзд "Sakura Train": чим він особливий

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує запровадити динамічне ціноутворення на квитки преміумсегмента (СВ і 1 клас "Інтерсіті+") та змінити правила їх повернення. Вартість залежатиме від сезону, дня тижня, дати купівлі й згодом - заповненості поїзда, а за раннє повернення квитка пасажири отримуватимуть більшу компенсацію.

