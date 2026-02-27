RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Ужгород запустят новый флагманский поезд "Sakura Train": чем он особенный

Фото: УЗ запустит еще один флагманский поезд (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" запустит флагманский поезд сообщением "Киев-Ужгород" под названием "Sakura Train". Инициативу презентовали в Ужгородском горсовете во время встречи с представителями Посольства Японии в Украине и организации JETRO.

Маршрут в Ужгород выбрали неслучайно. Город считается столицей сакур в Украине и имеет особую культурную связь с Японией.

Каждую весну тысячи деревьев японской вишни расцветают на улицах Ужгорода, привлекая туристов со всей страны и из-за рубежа. В частности, на проспекте Свободы растут сакуры, высаженные представителями Посольства Японии в Украине.

Проект предусматривает:

  • тематическое оформление вагонов с изображением сакуры;
  • специальный дизайн маршрутных табло;
  • информационные материалы об украинско-японском партнерстве.

В Ужгородском городском совете отметили, что запуск "Sakura Train" будет иметь не только эстетическое значение, но и станет инструментом популяризации сотрудничества между странами и будет способствовать развитию экономических связей.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует ввести динамическое ценообразование на билеты премиум-сегмента (СВ и 1 класс "Интерсити+") и изменить правила их возврата. Стоимость будет зависеть от сезона, дня недели, даты покупки и впоследствии - заполненности поезда, а за ранний возврат билета пассажиры будут получать большую компенсацию.

Также мы рассказывали, от чего сейчас зависит стоимость билетов на поезда и как можно экономить на путешествиях по железной дороге.

Читайте РБК-Украина в Google News
УжгородЯпонияСакураПоезда