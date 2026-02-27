ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

До Ужгорода запустять новий флагманський поїзд "Sakura Train": чим він особливий

П'ятниця 27 лютого 2026 14:03
До Ужгорода запустять новий флагманський поїзд "Sakura Train": чим він особливий Фото: УЗ запустить ще один флагманський поїзд (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" запустить флагманський поїзд сполученням "Київ-Ужгород" під назвою "Sakura Train". Ініціативу презентували в Ужгородській міськраді під час зустрічі з представниками Посольства Японії в Україні та організації JETRO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ужгородської міської ради.

Маршрут до Ужгорода обрали невипадково. Місто вважається столицею сакур в Україні та має особливий культурний зв’язок із Японією.

Щовесни тисячі дерев японської вишні розквітають на вулицях Ужгорода, приваблюючи туристів з усієї країни та з-за кордону. Зокрема, на проспекті Свободи ростуть сакури, висаджені представниками Посольства Японії в Україні.

Проєкт передбачає:

  • тематичне оформлення вагонів із зображенням сакури;
  • спеціальний дизайн маршрутних табло;
  • інформаційні матеріали про українсько-японське партнерство.

В Ужгородській міській раді наголосили, що запуск "Sakura Train" матиме не лише естетичне значення, а й стане інструментом популяризації співробітництва між країнами та сприятиме розвитку економічних зв’язків.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує запровадити динамічне ціноутворення на квитки преміумсегмента (СВ і 1 клас "Інтерсіті+") та змінити правила їх повернення. Вартість залежатиме від сезону, дня тижня, дати купівлі й згодом - заповненості поїзда, а за раннє повернення квитка пасажири отримуватимуть більшу компенсацію.

Також ми розповідали, від чого зараз залежить вартість квитків на поїзди та як можна економити на подорожах залізницею.

