До Ужгорода запустять новий флагманський поїзд "Sakura Train": чим він особливий

"Укрзалізниця" запустить флагманський поїзд сполученням "Київ-Ужгород" під назвою "Sakura Train". Ініціативу презентували в Ужгородській міськраді під час зустрічі з представниками Посольства Японії в Україні та організації JETRO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ужгородської міської ради .

В Ужгородській міській раді наголосили, що запуск "Sakura Train" матиме не лише естетичне значення, а й стане інструментом популяризації співробітництва між країнами та сприятиме розвитку економічних зв’язків.

Щовесни тисячі дерев японської вишні розквітають на вулицях Ужгорода, приваблюючи туристів з усієї країни та з-за кордону. Зокрема, на проспекті Свободи ростуть сакури, висаджені представниками Посольства Японії в Україні.

Маршрут до Ужгорода обрали невипадково. Місто вважається столицею сакур в Україні та має особливий культурний зв’язок із Японією.

