В Ужгород запустят новый флагманский поезд "Sakura Train": чем он особенный

Пятница 27 февраля 2026 14:03
UA EN RU
В Ужгород запустят новый флагманский поезд "Sakura Train": чем он особенный Фото: УЗ запустит еще один флагманский поезд (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" запустит флагманский поезд сообщением "Киев-Ужгород" под названием "Sakura Train". Инициативу презентовали в Ужгородском горсовете во время встречи с представителями Посольства Японии в Украине и организации JETRO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ужгородского городского совета.

Читайте также: Ужгород в розовом: когда зацветет сакура и почему стоит планировать путешествие уже сейчас

Маршрут в Ужгород выбрали неслучайно. Город считается столицей сакур в Украине и имеет особую культурную связь с Японией.

Каждую весну тысячи деревьев японской вишни расцветают на улицах Ужгорода, привлекая туристов со всей страны и из-за рубежа. В частности, на проспекте Свободы растут сакуры, высаженные представителями Посольства Японии в Украине.

Проект предусматривает:

  • тематическое оформление вагонов с изображением сакуры;
  • специальный дизайн маршрутных табло;
  • информационные материалы об украинско-японском партнерстве.

В Ужгородском городском совете отметили, что запуск "Sakura Train" будет иметь не только эстетическое значение, но и станет инструментом популяризации сотрудничества между странами и будет способствовать развитию экономических связей.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует ввести динамическое ценообразование на билеты премиум-сегмента (СВ и 1 класс "Интерсити+") и изменить правила их возврата. Стоимость будет зависеть от сезона, дня недели, даты покупки и впоследствии - заполненности поезда, а за ранний возврат билета пассажиры будут получать большую компенсацию.

Также мы рассказывали, от чего сейчас зависит стоимость билетов на поезда и как можно экономить на путешествиях по железной дороге.

