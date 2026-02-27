В Ужгород запустят новый флагманский поезд "Sakura Train": чем он особенный
"Укрзализныця" запустит флагманский поезд сообщением "Киев-Ужгород" под названием "Sakura Train". Инициативу презентовали в Ужгородском горсовете во время встречи с представителями Посольства Японии в Украине и организации JETRO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ужгородского городского совета.
Маршрут в Ужгород выбрали неслучайно. Город считается столицей сакур в Украине и имеет особую культурную связь с Японией.
Каждую весну тысячи деревьев японской вишни расцветают на улицах Ужгорода, привлекая туристов со всей страны и из-за рубежа. В частности, на проспекте Свободы растут сакуры, высаженные представителями Посольства Японии в Украине.
Проект предусматривает:
- тематическое оформление вагонов с изображением сакуры;
- специальный дизайн маршрутных табло;
- информационные материалы об украинско-японском партнерстве.
В Ужгородском городском совете отметили, что запуск "Sakura Train" будет иметь не только эстетическое значение, но и станет инструментом популяризации сотрудничества между странами и будет способствовать развитию экономических связей.
