В Ужгород запустят новый флагманский поезд "Sakura Train": чем он особенный

"Укрзализныця" запустит флагманский поезд сообщением "Киев-Ужгород" под названием "Sakura Train". Инициативу презентовали в Ужгородском горсовете во время встречи с представителями Посольства Японии в Украине и организации JETRO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ужгородского городского совета .

Маршрут в Ужгород выбрали неслучайно. Город считается столицей сакур в Украине и имеет особую культурную связь с Японией.

Каждую весну тысячи деревьев японской вишни расцветают на улицах Ужгорода, привлекая туристов со всей страны и из-за рубежа. В частности, на проспекте Свободы растут сакуры, высаженные представителями Посольства Японии в Украине.

Проект предусматривает:

тематическое оформление вагонов с изображением сакуры;

специальный дизайн маршрутных табло;

информационные материалы об украинско-японском партнерстве.

В Ужгородском городском совете отметили, что запуск "Sakura Train" будет иметь не только эстетическое значение, но и станет инструментом популяризации сотрудничества между странами и будет способствовать развитию экономических связей.