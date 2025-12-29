Побережье Одессы после загрязнения: что показала новая проверка пляжей

По состоянию на 29 декабря экологическая ситуация на одесских пляжах значительно улучшилась. По результатам мониторинга, следов массового загрязнения побережья не зафиксировано, а уровень нефте- и масляных примесей в морской воде существенно уменьшился.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение официального канала начальника Одесской МВА в Telegram .

Пляжи без загрязнения

По данным экологического мониторинга, который провели 27 и 28 декабря, не выявлено загрязнение отходами растительного масла в акватории Черного моря и на песчаной зоне таких пляжей:

Ланжерон

Отрада

Дельфин

Аркадия

15-я и 16-я станции Большого Фонтана

территория вблизи ресторана YUG

Где еще фиксируют следы

В то же время по визуальным наблюдениям зафиксировано значительное уменьшение загрязнения на Инклюзивном пляже (11-я станция Большого Фонтана). Сейчас там остаются лишь мелкие рассеянные пятна на воде.

На пляже Санторини, где 26 декабря Департамент муниципальной безопасности установил боновые заграждения, уровень загрязнения удалось существенно снизить, однако отдельные следы растительного масла еще фиксируются.

Погибших птиц не обнаружено

По информации экологов, в течение выходных погибших птиц на побережье не обнаружено.

Одесские пляжи по состоянию на 29 декабря (фото: Официальный канал начальника Одесской МВА / Telegram)