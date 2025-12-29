ua en ru
Побережье Одессы после загрязнения: что показала новая проверка пляжей

Одесса, Понедельник 29 декабря 2025 11:04
Побережье Одессы после загрязнения: что показала новая проверка пляжей Ситуация на одесских пляжах улучшилась (фото: facebook.com omr.gov.ua)
Автор: Василина Копытко

По состоянию на 29 декабря экологическая ситуация на одесских пляжах значительно улучшилась. По результатам мониторинга, следов массового загрязнения побережья не зафиксировано, а уровень нефте- и масляных примесей в морской воде существенно уменьшился.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение официального канала начальника Одесской МВА в Telegram.

Пляжи без загрязнения

По данным экологического мониторинга, который провели 27 и 28 декабря, не выявлено загрязнение отходами растительного масла в акватории Черного моря и на песчаной зоне таких пляжей:

  • Ланжерон
  • Отрада
  • Дельфин
  • Аркадия
  • 15-я и 16-я станции Большого Фонтана
  • территория вблизи ресторана YUG

Где еще фиксируют следы

В то же время по визуальным наблюдениям зафиксировано значительное уменьшение загрязнения на Инклюзивном пляже (11-я станция Большого Фонтана). Сейчас там остаются лишь мелкие рассеянные пятна на воде.

На пляже Санторини, где 26 декабря Департамент муниципальной безопасности установил боновые заграждения, уровень загрязнения удалось существенно снизить, однако отдельные следы растительного масла еще фиксируются.

Погибших птиц не обнаружено

По информации экологов, в течение выходных погибших птиц на побережье не обнаружено.

Побережье Одессы после загрязнения: что показала новая проверка пляжейПобережье Одессы после загрязнения: что показала новая проверка пляжейПобережье Одессы после загрязнения: что показала новая проверка пляжейПобережье Одессы после загрязнения: что показала новая проверка пляжейОдесские пляжи по состоянию на 29 декабря (фото: Официальный канал начальника Одесской МВА / Telegram)

Причина загрязнения

24 декабря утром на двух пляжах Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц. По данному факту начато расследование, на место выехали соответствующие службы.

Накануне, 23 декабря, российские военные в очередной раз атаковали порт Одессы ударными дронами. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Одесса Экологическая катастрофа Пляжи
