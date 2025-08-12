УЗ змінює розклад у Донецькій області: як курсуватимуть приміські поїзди з 14 серпня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запускає поїзд №228/227 "Івано-Франківськ - Краматорськ". Цей маршрут має важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, охоплюючи при цьому 9 областей України.

Крім того, ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також, на яких вокзалах України з'явились точки з питною водою, безпечною навіть для немовлят.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.