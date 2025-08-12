ua en ru
УЗ змінює розклад у Донецькій області: як курсуватимуть приміські поїзди з 14 серпня

Вівторок 12 серпня 2025 15:52
УЗ змінює розклад у Донецькій області: як курсуватимуть приміські поїзди з 14 серпня "Укрзалізниця" змінює розклад деяких приміських поїздів у Донецькій області (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

З четверга, 14 серпня, "Укрзалізниця" запроваджує низку змін у розкладі руху приміських поїздів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Краматорської міської ради у Facebook.

Як саме зміниться рух приміських поїздів

Згідно з інформацією Краматорської міськради, "Укрзалізниця" тимчасово коригує графік руху деяких приміських поїздів виходячи з безпекових міркувань на тлі російської агресії:

  • щоб забезпечити зручність поїздок;
  • щоб забезпечити безпеку поїздок.

Йдеться про такі зміни сполучення, часу відправлення та прибуття:

  • №6809 "Близнюки - Слов'янськ": відправлення о 05:23 (замість 05:33), прибуття о 07:25;
  • №6602 "Слов'янськ - Райгородок": відправлення о 05:50, прибуття о 06:33 (замість 05:53/06:36);
  • №6603 "Райгородок - Слов'янськ": відправлення о 06:47, прибуття о 07:25 (замість 06:50/07:28);
  • №6705 "Слов'янськ - Краматорськ" (замість "Слов'янськ - Кіндратівка"): відправлення о 07:35 (замість 07:45), прибуття о 07:58;
  • №6706 "Краматорськ - Слов'янськ" (замість "Кіндратівка - Слов'янськ): відправлення о 08:10, прибуття о 08:35;
  • №6811 "Слов'янськ - Краматорськ" (замість "Слов'янськ - Кіндратівка"): відправлення о 06:45 (замість 06:00), прибуття о 07:01;
  • №6812/6822 "Краматорськ - Харків" (замість "Кіндратівка - Харків"): відправлення 07:21, прибуття о 12:35 (без змін);
  • №6802 "Краматорськ - Лозова" (замість "Слов'янськ - Лозова"): відправлення о 09:35, станція "Слов'янськ" - 10:00/10, прибуття о 12:53 (без змін);
  • №6825/6815 "Харків - Слов'янськ": відправлення о 06:47, прибуття о 12:15 (замість 12:25);
  • №6709 "Слов'янськ - Краматорськ" (замість "Слов'янськ - Кіндратівка"): відправлення о 17:25 (замість 17:20), прибуття о 17:48;
  • №6710 "Краматорськ - Слов'янськ" (замість "Кіндратівка - Слов'янськ"): відправлення о 18:05, прибуття о 18:28 (замість 19:22).

Крім того, тимчасово скасовується поїзд №6708 "Кіндратівка - Краматорськ".

Натомість курсуватиме новий щоденний рейс №6819 "Слов'янськ - Краматорськ":

  • відправлення о 12:25;
  • прибуття о 12:48.

"Залізничники й надалі роблять усе, аби ваш шлях був безпечним і комфортним навіть у непростий час", - підсумували у прес-службі міськради.

УЗ змінює розклад у Донецькій області: як курсуватимуть приміські поїзди з 14 серпняУЗ змінює розклад у Донецькій області: як курсуватимуть приміські поїзди з 14 серпняПублікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запускає поїзд №228/227 "Івано-Франківськ - Краматорськ". Цей маршрут має важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, охоплюючи при цьому 9 областей України.

Крім того, ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також, на яких вокзалах України з'явились точки з питною водою, безпечною навіть для немовлят.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
