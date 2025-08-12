УЗ змінює розклад у Донецькій області: як курсуватимуть приміські поїзди з 14 серпня
З четверга, 14 серпня, "Укрзалізниця" запроваджує низку змін у розкладі руху приміських поїздів у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Краматорської міської ради у Facebook.
Як саме зміниться рух приміських поїздів
Згідно з інформацією Краматорської міськради, "Укрзалізниця" тимчасово коригує графік руху деяких приміських поїздів виходячи з безпекових міркувань на тлі російської агресії:
- щоб забезпечити зручність поїздок;
- щоб забезпечити безпеку поїздок.
Йдеться про такі зміни сполучення, часу відправлення та прибуття:
- №6809 "Близнюки - Слов'янськ": відправлення о 05:23 (замість 05:33), прибуття о 07:25;
- №6602 "Слов'янськ - Райгородок": відправлення о 05:50, прибуття о 06:33 (замість 05:53/06:36);
- №6603 "Райгородок - Слов'янськ": відправлення о 06:47, прибуття о 07:25 (замість 06:50/07:28);
- №6705 "Слов'янськ - Краматорськ" (замість "Слов'янськ - Кіндратівка"): відправлення о 07:35 (замість 07:45), прибуття о 07:58;
- №6706 "Краматорськ - Слов'янськ" (замість "Кіндратівка - Слов'янськ): відправлення о 08:10, прибуття о 08:35;
- №6811 "Слов'янськ - Краматорськ" (замість "Слов'янськ - Кіндратівка"): відправлення о 06:45 (замість 06:00), прибуття о 07:01;
- №6812/6822 "Краматорськ - Харків" (замість "Кіндратівка - Харків"): відправлення 07:21, прибуття о 12:35 (без змін);
- №6802 "Краматорськ - Лозова" (замість "Слов'янськ - Лозова"): відправлення о 09:35, станція "Слов'янськ" - 10:00/10, прибуття о 12:53 (без змін);
- №6825/6815 "Харків - Слов'янськ": відправлення о 06:47, прибуття о 12:15 (замість 12:25);
- №6709 "Слов'янськ - Краматорськ" (замість "Слов'янськ - Кіндратівка"): відправлення о 17:25 (замість 17:20), прибуття о 17:48;
- №6710 "Краматорськ - Слов'янськ" (замість "Кіндратівка - Слов'янськ"): відправлення о 18:05, прибуття о 18:28 (замість 19:22).
Крім того, тимчасово скасовується поїзд №6708 "Кіндратівка - Краматорськ".
Натомість курсуватиме новий щоденний рейс №6819 "Слов'янськ - Краматорськ":
- відправлення о 12:25;
- прибуття о 12:48.
"Залізничники й надалі роблять усе, аби ваш шлях був безпечним і комфортним навіть у непростий час", - підсумували у прес-службі міськради.
Публікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)
