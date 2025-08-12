УЗ змінює розклад у Донецькій області: як курсуватимуть приміські поїзди з 14 серпня

З четверга, 14 серпня, "Укрзалізниця" запроваджує низку змін у розкладі руху приміських поїздів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Краматорської міської ради у Facebook.

"Залізничники й надалі роблять усе, аби ваш шлях був безпечним і комфортним навіть у непростий час", - підсумували у прес-службі міськради.

Йдеться про такі зміни сполучення, часу відправлення та прибуття:

Згідно з інформацією Краматорської міськради, "Укрзалізниця" тимчасово коригує графік руху деяких приміських поїздів виходячи з безпекових міркувань на тлі російської агресії :

