УЗ меняет расписание в Донецкой области: как будут курсировать пригородные поезда с 14 августа

С четверга, 14 августа, "Укрзализныця" вводит ряд изменений в расписании движения пригородных поездов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета в Facebook.

"Железнодорожники и далее делают все, чтобы ваш путь был безопасным и комфортным даже в непростое время", - подытожили в пресс-службе горсовета.

Тем временем будет курсировать новый ежедневный рейс №6819 "Славянск - Краматорск":

Кроме того, временно отменяется поезд №6708 "Кондратьевка - Краматорск".

Речь идет о таких изменениях сообщения, времени отправления и прибытия:

Согласно информации Краматорского горсовета, "Укрзализныця" временно корректирует график движения некоторых пригородных поездов исходя из соображений безопасности на фоне российской агрессии :

