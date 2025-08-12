УЗ меняет расписание в Донецкой области: как будут курсировать пригородные поезда с 14 августа
С четверга, 14 августа, "Укрзализныця" вводит ряд изменений в расписании движения пригородных поездов в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета в Facebook.
Как именно изменится движение пригородных поездов
Согласно информации Краматорского горсовета, "Укрзализныця" временно корректирует график движения некоторых пригородных поездов исходя из соображений безопасности на фоне российской агрессии:
- чтобы обеспечить удобство поездок;
- чтобы обеспечить безопасность поездок.
Речь идет о таких изменениях сообщения, времени отправления и прибытия:
- №6809 "Близнюки - Славянск": отправление в 05:23 (вместо 05:33), прибытие в 07:25;
- №6602 "Славянск - Райгородок": отправление в 05:50, прибытие в 06:33 (вместо 05:53/06:36);
- №6603 "Райгородок - Славянск": отправление в 06:47, прибытие в 07:25 (вместо 06:50/07:28);
- №6705 "Славянск - Краматорск" (вместо "Славянск - Кондратьевка"): отправление в 07:35 (вместо 07:45), прибытие в 07:58;
- №6706 "Краматорск - Славянск" (вместо "Кондратьевка - Славянск): отправление в 08:10, прибытие в 08:35;
- №6811 "Славянск - Краматорск" (вместо "Славянск - Кондратьевка"): отправление в 06:45 (вместо 06:00), прибытие в 07:01;
- №6812/6822 "Краматорск - Харьков" (вместо "Кондратьевка - Харьков"): отправление в 07:21, прибытие в 12:35 (без изменений);
- №6802 "Краматорск - Лозовая" (вместо "Славянск - Лозовая"): отправление в 09:35, станция "Славянск" - 10:00/10, прибытие в 12:53 (без изменений);
- №6825/6815 "Харьков - Славянск": отправление в 06:47, прибытие в 12:15 (вместо 12:25);
- №6709 "Славянск - Краматорск" (вместо "Славянск - Кондратьевка"): отправление в 17:25 (вместо 17:20), прибытие в 17:48;
- №6710 "Краматорск - Славянск" (вместо "Кондратьевка - Славянск"): отправление в 18:05, прибытие в 18:28 (вместо 19:22).
Кроме того, временно отменяется поезд №6708 "Кондратьевка - Краматорск".
Тем временем будет курсировать новый ежедневный рейс №6819 "Славянск - Краматорск":
- отправление в 12:25;
- прибытие в 12:48.
"Железнодорожники и далее делают все, чтобы ваш путь был безопасным и комфортным даже в непростое время", - подытожили в пресс-службе горсовета.
Публикация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)
