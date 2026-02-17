УЗ змінила маршрути 17 лютого: які поїзди скоротили та де ввели автобусні рейси

"Укрзалізниця" 17 лютого змінила графік руху поїздів у кількох областях через безпекову ситуацію. Частину рейсів скорочено або організовано пересадку на автобуси.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" .

Сумська та Чернігівська області

У Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. Далі у північному напрямку пасажири можуть скористатися приміським поїздом або автобусами.

У Чернігівській області додаткових обмежень зараз немає. Водночас УЗ попереджає про можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках через постійні пошкодження контактної мережі внаслідок атак БПЛА та негоди.

Харківська область

Рух на пошкодженій дільниці в Лозовій відновлено. Проте від Лозової у напрямку Краматорська пасажирам рекомендують користуватися автобусами. Безкоштовні автобуси благодійного фонду "Проліска" здійснюють перевезення з обов’язковою реєстрацією перед посадкою.

На ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.

Запорізька область

У регіоні діє посилений контроль безпеки. Низка поїздів далекого сполучення 17 лютого курсуватиме лише до/з Дніпра замість Запоріжжя.

Йдеться про такі рейси:

№86/85 Львів - Запоріжжя - Львів;

№5/6 Ясіня - Запоріжжя;

№39/40 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино;

№731/732 Київ - Запоріжжя - Київ;

№128/127 Львів - Запоріжжя - Львів.

Пара регіональних поїздів працюватиме сегментами: Запоріжжя - Синельникове та Синельникове - Дніпро.

Щодо інших рейсів між Дніпром і Запоріжжям рішення ухвалюватимуть оперативно залежно від безпекової ситуації.

Що радять пасажирам

В "Укрзалізниці" закликають орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку перевізника, щоб першими отримувати оновлення.

Водночас усі рейси city express, включно з додатковими, курсують за розкладом.