УЗ изменила маршруты 17 февраля: какие поезда сократили и где ввели автобусные рейсы

"Укрзалізниця" 17 февраля изменила график движения поездов в нескольких областях из-за ситуации с безопасностью. Часть рейсов сокращена или организована пересадка на автобусы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

Сумская и Черниговская области

В Сумской области региональные поезда временно курсируют только до/из Конотопа. Далее в северном направлении пассажиры могут воспользоваться пригородным поездом или автобусами.

В Черниговской области дополнительных ограничений сейчас нет. В то же время УЗ предупреждает о возможных задержках на славутичском и нежинском направлениях из-за постоянных повреждений контактной сети в результате атак БПЛА и непогоды.

Харьковская область

Движение на поврежденном участке в Лозовой восстановлено. Однако от Лозовой в направлении Краматорска пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами. Бесплатные автобусы благотворительного фонда "Пролиска" осуществляют перевозки с обязательной регистрацией перед посадкой.

На изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.

Запорожская область

В регионе действует усиленный контроль безопасности. Ряд поездов дальнего следования 17 февраля будет курсировать только в/из Днепра вместо Запорожья.

Речь идет о таких рейсах:

№86/85 Львов - Запорожье - Львов;

№5/6 Ясиня - Запорожье;

№39/40 Солотвино - Запорожье - Солотвино;

№731/732 Киев - Запорожье - Киев;

№128/127 Львов - Запорожье - Львов.

Пара региональных поездов будет работать сегментами: Запорожье - Синельниково и Синельниково - Днепр.

По другим рейсам между Днепром и Запорожьем решение будут принимать оперативно в зависимости от ситуации с безопасностью.

Что советуют пассажирам

В "Укрзалізниці" призывают ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении перевозчика, чтобы первыми получать обновления.

В то же время все рейсы city express, включая дополнительные, курсируют по расписанию.