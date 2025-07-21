УЗ запускає оновлений рейс через Чоп: коли й для кого поїздки за кордон стануть простіші

Вже наступного тижня поїзд УЗ №39/40 "Запоріжжя - Чоп - Солотвино" курсуватиме у новому зручному форматі через Чоп. Це відкриє більше можливостей для подорожей за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Пасажирам розповіли, що УЗ тісніше поєднує Запоріжжя, Дніпро та східне Закарпаття з країнами Європейського Союзу.
Так, у новому форматі через Чоп поїзд №39/40 "Запоріжжя - Чоп - Солотвино" курсуватиме вже з 31 липня 2025 року.
Уточнюється, що це відкриє ще більше можливостей для подорожей за кордон.
Згідно з інформацією УЗ, поїзд №39/40:
Там можна пересісти на такі міжнародні рейси:
У зворотному напрямку поїзд №40/39 "Солотвино - Чоп - Запоріжжя":
При цьому в Чопі пасажири зможуть зручно пересісти з рейсів із країн ЄС:
"Одночасно з цим ми покращуємо транспортну доступність східної частини Закарпаття з країнами ЄС та обласним центром Ужгородом", - наголосили в "Укрзалізниці".
Йдеться про те, що мешканці Солотвиного, Тересви, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова та Берегового зможуть:
"А у зворотному напрямку, приїхавши до Чопа з Угорщини, Словаччини чи Чехії, можна буде продовжити подорож цим самим поїздом №39/40 до міст східного Закарпаття", - додали в УЗ.
Крім того, з Ужгорода стане доступним зручний пересадковий маршрут до східного Закарпаття - Берегового, Королево, Хуста, Тячева, Солотвиного. Для цього достатньо:
У зворотному напрямку можна буде:
Насамкінець в УЗ нагадали, що продаж квитків відкривається за 20 діб до дати рейсу одночасно:
При цьому розклад руху завжди доступний на офіційному сайті "Укрзалізниці" у розділі "Пасажирам" - у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів".
"Закликаємо пасажирів завчасно планувати свої поїздки та перевіряти актуальний розклад перед мандрівкою", - підсумували в УЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії. Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути - продовжують.
Крім того, ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.
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