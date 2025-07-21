УЗ запускает обновленный рейс через Чоп: когда и для кого поездки за границу станут проще

Уже на следующей неделе поезд УЗ №39/40 "Запорожье - Чоп - Солотвино" будет курсировать в новом удобном формате через Чоп. Это откроет больше возможностей для путешествий за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Пассажирам рассказали, что УЗ теснее соединяет Запорожье, Днепр и восточное Закарпатье со странами Европейского Союза.
Так, в новом формате через Чоп поезд №39/40 "Запорожье - Чоп - Солотвино" будет курсировать уже с 31 июля 2025 года.
Уточняется, что это откроет еще больше возможностей для путешествий за границу.
Согласно информации УЗ, поезд №39/40:
Там можно пересесть на такие международные рейсы:
В обратном направлении поезд №40/39 "Солотвино - Чоп - Запорожье":
При этом в Чопе пассажиры смогут удобно пересесть с рейсов из стран ЕС:
"Одновременно с этим мы улучшаем транспортную доступность восточной части Закарпатья со странами ЕС и областным центром Ужгородом", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Речь идет о том, что жители Солотвино, Тересвы, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова и Берегового смогут:
"А в обратном направлении, приехав в Чоп из Венгрии, Словакии или Чехии, можно будет продолжить путешествие этим же поездом №39/40 в города восточного Закарпатья", - добавили в УЗ.
Кроме того, из Ужгорода станет доступным удобный пересадочный маршрут в восточное Закарпатье - Берегово, Королево, Хуст, Тячев, Солотвино. Для этого достаточно:
В обратном направлении можно будет:
В завершение в УЗ напомнили, что продажа билетов открывается за 20 суток до даты рейса одновременно:
При этом расписание движения всегда доступно на официальном сайте "Укрзализныци" в разделе "Пассажирам" - во вкладке "Расписание движения назначенных пассажирских поездов".
"Призываем пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и проверять актуальное расписание перед путешествием", - подытожили в УЗ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. Поэтому пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продляют.
Кроме того, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
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