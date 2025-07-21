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УЗ запускає оновлений рейс через Чоп: коли й для кого поїздки за кордон стануть простіші

Понеділок 21 липня 2025 10:34
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УЗ запускає оновлений рейс через Чоп: коли й для кого поїздки за кордон стануть простіші УЗ зручніше поєднує Запоріжжя, Дніпро та східне Закарпаття з країнами ЄС (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Вже наступного тижня поїзд УЗ №39/40 "Запоріжжя - Чоп - Солотвино" курсуватиме у новому зручному форматі через Чоп. Це відкриє більше можливостей для подорожей за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли саме поїзд почне курсувати в новому форматі

Пасажирам розповіли, що УЗ тісніше поєднує Запоріжжя, Дніпро та східне Закарпаття з країнами Європейського Союзу.

Так, у новому форматі через Чоп поїзд №39/40 "Запоріжжя - Чоп - Солотвино" курсуватиме вже з 31 липня 2025 року.

Уточнюється, що це відкриє ще більше можливостей для подорожей за кордон.

Графік руху поїзда й міжнародні рейси, на які можна пересісти

Згідно з інформацією УЗ, поїзд №39/40:

  • вирушатиме із Запоріжжя о 16:01;
  • вирушатиме з Дніпра о 18:17;
  • прибуватиме в Чоп о 13:35.

Там можна пересісти на такі міжнародні рейси:

  • №647 "Чоп - Захонь (Угорщина)";
  • №123 "Чоп - Прага (Чехія)";
  • №31 "Мукачево - Будапешт (Угорщина)";
  • №965 "Мукачево - Кошице (Словаччина)";
  • №649 "Чоп - Захонь (Угорщина)".

У зворотному напрямку поїзд №40/39 "Солотвино - Чоп - Запоріжжя":

  • вирушатиме з Чопа о 13:37;
  • прибуватиме до Дніпра о 08:37;
  • прибуватиме до Запоріжжя о 10:49.

При цьому в Чопі пасажири зможуть зручно пересісти з рейсів із країн ЄС:

  • №642 "Ньїредьхаза (Угорщина) - Мукачево";
  • №122 "Прага (Чехія) - Чоп";
  • №644 "Захонь (Угорщина) - Чоп";
  • №960 "Кошице (Словаччина) - Мукачево".

Що зміниться для мешканців східної частини Закарпаття

"Одночасно з цим ми покращуємо транспортну доступність східної частини Закарпаття з країнами ЄС та обласним центром Ужгородом", - наголосили в "Укрзалізниці".

Йдеться про те, що мешканці Солотвиного, Тересви, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова та Берегового зможуть:

  • зручно дістатись до Чопа поїздом №39/40 "Солотвино - Чоп - Запоріжжя";
  • здійснити пересадку на міжнародні рейси до Чехії, Угорщини та Словаччини.

"А у зворотному напрямку, приїхавши до Чопа з Угорщини, Словаччини чи Чехії, можна буде продовжити подорож цим самим поїздом №39/40 до міст східного Закарпаття", - додали в УЗ.

Крім того, з Ужгорода стане доступним зручний пересадковий маршрут до східного Закарпаття - Берегового, Королево, Хуста, Тячева, Солотвиного. Для цього достатньо:

  • під'їхати до Чопа поїздом №59/60 "Київ - Чоп";
  • пересісти там на рейс №39/40 "Запоріжжя - Солотвино".

У зворотному напрямку можна буде:

  • доїхати до Чопа поїздом №40/39 "Солотвино - Запоріжжя";
  • здійснити пересадку на поїзд №60/59 "Чоп - Київ" до Ужгорода.

Коли відкривається продаж квитків і де перевірити розклад

Насамкінець в УЗ нагадали, що продаж квитків відкривається за 20 діб до дати рейсу одночасно:

При цьому розклад руху завжди доступний на офіційному сайті "Укрзалізниці" у розділі "Пасажирам" - у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів".

"Закликаємо пасажирів завчасно планувати свої поїздки та перевіряти актуальний розклад перед мандрівкою", - підсумували в УЗ.

УЗ запускає оновлений рейс через Чоп: коли й для кого поїздки за кордон стануть простішіПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії. Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути - продовжують.

Крім того, ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

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Укрзалізниця Ужгород Закарпатська область Поїзди Подорожі Квитки Пасажири
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