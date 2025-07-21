УЗ запускає оновлений рейс через Чоп: коли й для кого поїздки за кордон стануть простіші
Вже наступного тижня поїзд УЗ №39/40 "Запоріжжя - Чоп - Солотвино" курсуватиме у новому зручному форматі через Чоп. Це відкриє більше можливостей для подорожей за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Коли саме поїзд почне курсувати в новому форматі
Пасажирам розповіли, що УЗ тісніше поєднує Запоріжжя, Дніпро та східне Закарпаття з країнами Європейського Союзу.
Так, у новому форматі через Чоп поїзд №39/40 "Запоріжжя - Чоп - Солотвино" курсуватиме вже з 31 липня 2025 року.
Уточнюється, що це відкриє ще більше можливостей для подорожей за кордон.
Графік руху поїзда й міжнародні рейси, на які можна пересісти
Згідно з інформацією УЗ, поїзд №39/40:
- вирушатиме із Запоріжжя о 16:01;
- вирушатиме з Дніпра о 18:17;
- прибуватиме в Чоп о 13:35.
Там можна пересісти на такі міжнародні рейси:
- №647 "Чоп - Захонь (Угорщина)";
- №123 "Чоп - Прага (Чехія)";
- №31 "Мукачево - Будапешт (Угорщина)";
- №965 "Мукачево - Кошице (Словаччина)";
- №649 "Чоп - Захонь (Угорщина)".
У зворотному напрямку поїзд №40/39 "Солотвино - Чоп - Запоріжжя":
- вирушатиме з Чопа о 13:37;
- прибуватиме до Дніпра о 08:37;
- прибуватиме до Запоріжжя о 10:49.
При цьому в Чопі пасажири зможуть зручно пересісти з рейсів із країн ЄС:
- №642 "Ньїредьхаза (Угорщина) - Мукачево";
- №122 "Прага (Чехія) - Чоп";
- №644 "Захонь (Угорщина) - Чоп";
- №960 "Кошице (Словаччина) - Мукачево".
Що зміниться для мешканців східної частини Закарпаття
"Одночасно з цим ми покращуємо транспортну доступність східної частини Закарпаття з країнами ЄС та обласним центром Ужгородом", - наголосили в "Укрзалізниці".
Йдеться про те, що мешканці Солотвиного, Тересви, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова та Берегового зможуть:
- зручно дістатись до Чопа поїздом №39/40 "Солотвино - Чоп - Запоріжжя";
- здійснити пересадку на міжнародні рейси до Чехії, Угорщини та Словаччини.
"А у зворотному напрямку, приїхавши до Чопа з Угорщини, Словаччини чи Чехії, можна буде продовжити подорож цим самим поїздом №39/40 до міст східного Закарпаття", - додали в УЗ.
Крім того, з Ужгорода стане доступним зручний пересадковий маршрут до східного Закарпаття - Берегового, Королево, Хуста, Тячева, Солотвиного. Для цього достатньо:
- під'їхати до Чопа поїздом №59/60 "Київ - Чоп";
- пересісти там на рейс №39/40 "Запоріжжя - Солотвино".
У зворотному напрямку можна буде:
- доїхати до Чопа поїздом №40/39 "Солотвино - Запоріжжя";
- здійснити пересадку на поїзд №60/59 "Чоп - Київ" до Ужгорода.
Коли відкривається продаж квитків і де перевірити розклад
Насамкінець в УЗ нагадали, що продаж квитків відкривається за 20 діб до дати рейсу одночасно:
- в мобільному застосунку "Укрзалізниці";
- на офіційному сайті УЗ;
- у касах вокзалів.
При цьому розклад руху завжди доступний на офіційному сайті "Укрзалізниці" у розділі "Пасажирам" - у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів".
"Закликаємо пасажирів завчасно планувати свої поїздки та перевіряти актуальний розклад перед мандрівкою", - підсумували в УЗ.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії. Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути - продовжують.
Крім того, ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.
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