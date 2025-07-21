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УЗ запускает обновленный рейс через Чоп: когда и для кого поездки за границу станут проще

Понедельник 21 июля 2025 10:34
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УЗ запускает обновленный рейс через Чоп: когда и для кого поездки за границу станут проще УЗ удобнее соединяет Запорожье, Днепр и восточное Закарпатье со странами ЕС (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Уже на следующей неделе поезд УЗ №39/40 "Запорожье - Чоп - Солотвино" будет курсировать в новом удобном формате через Чоп. Это откроет больше возможностей для путешествий за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда именно поезд начнет курсировать в новом формате

Пассажирам рассказали, что УЗ теснее соединяет Запорожье, Днепр и восточное Закарпатье со странами Европейского Союза.

Так, в новом формате через Чоп поезд №39/40 "Запорожье - Чоп - Солотвино" будет курсировать уже с 31 июля 2025 года.

Уточняется, что это откроет еще больше возможностей для путешествий за границу.

График движения поезда и международные рейсы, на которые можно пересесть

Согласно информации УЗ, поезд №39/40:

  • будет отправляться из Запорожья в 16:01;
  • будет отправляться из Днепра в 18:17;
  • будет прибывать в Чоп в 13:35.

Там можно пересесть на такие международные рейсы:

  • №647 "Чоп - Захонь (Венгрия)";
  • №123 "Чоп - Прага (Чехия)";
  • №31 "Мукачево - Будапешт (Венгрия)";
  • №965 "Мукачево - Кошице (Словакия)";
  • №649 "Чоп - Захонь (Венгрия)".

В обратном направлении поезд №40/39 "Солотвино - Чоп - Запорожье":

  • будет отправляться из Чопа в 13:37;
  • будет прибывать в Днепр в 08:37;
  • будет прибывать в Запорожье в 10:49.

При этом в Чопе пассажиры смогут удобно пересесть с рейсов из стран ЕС:

  • №642 "Ньиредьхаза (Венгрия) - Мукачево";
  • №122 "Прага (Чехия) - Чоп";
  • №644 "Захонь (Венгрия) - Чоп";
  • №960 "Кошице (Словакия) - Мукачево".

Что изменится для жителей восточной части Закарпатья

"Одновременно с этим мы улучшаем транспортную доступность восточной части Закарпатья со странами ЕС и областным центром Ужгородом", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Речь идет о том, что жители Солотвино, Тересвы, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова и Берегового смогут:

  • удобно добраться до Чопа поездом №39/40 "Солотвино - Чоп - Запорожье";
  • осуществить пересадку на международные рейсы в Чехию, Венгрию и Словакию.

"А в обратном направлении, приехав в Чоп из Венгрии, Словакии или Чехии, можно будет продолжить путешествие этим же поездом №39/40 в города восточного Закарпатья", - добавили в УЗ.

Кроме того, из Ужгорода станет доступным удобный пересадочный маршрут в восточное Закарпатье - Берегово, Королево, Хуст, Тячев, Солотвино. Для этого достаточно:

  • подъехать к Чопу поездом №59/60 "Киев - Чоп";
  • пересесть там на рейс №39/40 "Запорожье - Солотвино".

В обратном направлении можно будет:

  • доехать до Чопа поездом №40/39 "Солотвино - Запорожье";
  • осуществить пересадку на поезд №60/59 "Чоп - Киев" до Ужгорода.

Когда открывается продажа билетов и где проверить расписание

В завершение в УЗ напомнили, что продажа билетов открывается за 20 суток до даты рейса одновременно:

При этом расписание движения всегда доступно на официальном сайте "Укрзализныци" в разделе "Пассажирам" - во вкладке "Расписание движения назначенных пассажирских поездов".

"Призываем пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и проверять актуальное расписание перед путешествием", - подытожили в УЗ.

УЗ запускает обновленный рейс через Чоп: когда и для кого поездки за границу станут прощеПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. Поэтому пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продляют.

Кроме того, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.

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Укрзализныця Ужгород Закарпатская область Поезда Путешествия Билеты Пассажиры
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