УЗ запускает обновленный рейс через Чоп: когда и для кого поездки за границу станут проще
Уже на следующей неделе поезд УЗ №39/40 "Запорожье - Чоп - Солотвино" будет курсировать в новом удобном формате через Чоп. Это откроет больше возможностей для путешествий за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Когда именно поезд начнет курсировать в новом формате
Пассажирам рассказали, что УЗ теснее соединяет Запорожье, Днепр и восточное Закарпатье со странами Европейского Союза.
Так, в новом формате через Чоп поезд №39/40 "Запорожье - Чоп - Солотвино" будет курсировать уже с 31 июля 2025 года.
Уточняется, что это откроет еще больше возможностей для путешествий за границу.
График движения поезда и международные рейсы, на которые можно пересесть
Согласно информации УЗ, поезд №39/40:
- будет отправляться из Запорожья в 16:01;
- будет отправляться из Днепра в 18:17;
- будет прибывать в Чоп в 13:35.
Там можно пересесть на такие международные рейсы:
- №647 "Чоп - Захонь (Венгрия)";
- №123 "Чоп - Прага (Чехия)";
- №31 "Мукачево - Будапешт (Венгрия)";
- №965 "Мукачево - Кошице (Словакия)";
- №649 "Чоп - Захонь (Венгрия)".
В обратном направлении поезд №40/39 "Солотвино - Чоп - Запорожье":
- будет отправляться из Чопа в 13:37;
- будет прибывать в Днепр в 08:37;
- будет прибывать в Запорожье в 10:49.
При этом в Чопе пассажиры смогут удобно пересесть с рейсов из стран ЕС:
- №642 "Ньиредьхаза (Венгрия) - Мукачево";
- №122 "Прага (Чехия) - Чоп";
- №644 "Захонь (Венгрия) - Чоп";
- №960 "Кошице (Словакия) - Мукачево".
Что изменится для жителей восточной части Закарпатья
"Одновременно с этим мы улучшаем транспортную доступность восточной части Закарпатья со странами ЕС и областным центром Ужгородом", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Речь идет о том, что жители Солотвино, Тересвы, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова и Берегового смогут:
- удобно добраться до Чопа поездом №39/40 "Солотвино - Чоп - Запорожье";
- осуществить пересадку на международные рейсы в Чехию, Венгрию и Словакию.
"А в обратном направлении, приехав в Чоп из Венгрии, Словакии или Чехии, можно будет продолжить путешествие этим же поездом №39/40 в города восточного Закарпатья", - добавили в УЗ.
Кроме того, из Ужгорода станет доступным удобный пересадочный маршрут в восточное Закарпатье - Берегово, Королево, Хуст, Тячев, Солотвино. Для этого достаточно:
- подъехать к Чопу поездом №59/60 "Киев - Чоп";
- пересесть там на рейс №39/40 "Запорожье - Солотвино".
В обратном направлении можно будет:
- доехать до Чопа поездом №40/39 "Солотвино - Запорожье";
- осуществить пересадку на поезд №60/59 "Чоп - Киев" до Ужгорода.
Когда открывается продажа билетов и где проверить расписание
В завершение в УЗ напомнили, что продажа билетов открывается за 20 суток до даты рейса одновременно:
- в мобильном приложении "Укрзализныци";
- на официальном сайте УЗ;
- в кассах вокзалов.
При этом расписание движения всегда доступно на официальном сайте "Укрзализныци" в разделе "Пассажирам" - во вкладке "Расписание движения назначенных пассажирских поездов".
"Призываем пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и проверять актуальное расписание перед путешествием", - подытожили в УЗ.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. Поэтому пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продляют.
Кроме того, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
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