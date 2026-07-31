УЗ запускає нові електрички з Києва: куди та з якими зупинками курсуватимуть

"Укрзалізниця" розширює регіональне сполучення між Київською та Житомирською областями. Для пасажирів підготували нові рейси, які обслуговуватимуть модернізовані електропоїзди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Укрзалізниця" призначила чотири регіональні поїзди на маршруті Київ - Коростень та у зворотному напрямку.
Під час формування маршруту в компанії проаналізували статистику продажів квитків у застосунку та передбачили зупинки на станціях із найбільшим пасажиропотоком. Серед них - Чоповичі, Щебзавод, Ворзель та Лісова Буча.
Нові рейси курсуватимуть за таким графіком:
Крім того, на цьому напрямку запустили два приміські рейси Малин - Київ та у зворотному напрямку.
Модернізований електропоїзд Київ-Коростень (фото: "Укрзалізниця")
Придбати квитки та залишити відгук про поїздку можна у застосунку "Укрзалізниці".
У компанії повідомили, що продовжують капітальну модернізацію електропоїздів на власних виробничих потужностях. Уже вчетверте цього року їх експериментально обладнали системами кондиціонування.
У "Укрзалізниці" також зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення на маршрути вже вийшов 54-й капітально модернізований електропоїзд.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковим проїздом, адже саме дані про придбані квитки використовують для планування маршрутів, кількості вагонів і збереження зупинок.
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