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УЗ запускає нові електрички з Києва: куди та з якими зупинками курсуватимуть

19:04 31.07.2026 Пт
2 хв
На маршруті курсуватимуть модернізовані електропоїзди з кондиціонерами
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: УЗ запускає оновлені електрички з Києва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" розширює регіональне сполучення між Київською та Житомирською областями. Для пасажирів підготували нові рейси, які обслуговуватимуть модернізовані електропоїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" призначила чотири регіональні поїзди на маршруті Київ - Коростень та у зворотному напрямку.

Під час формування маршруту в компанії проаналізували статистику продажів квитків у застосунку та передбачили зупинки на станціях із найбільшим пасажиропотоком. Серед них - Чоповичі, Щебзавод, Ворзель та Лісова Буча.

Розклад нових поїздів

Нові рейси курсуватимуть за таким графіком:

  • №856 Коростень (05:07) - Київ (07:42);
  • №855 Київ (09:20) - Коростень (12:15);
  • №860 Коростень (13:40) - Київ (16:23);
  • №859 Київ (17:30) - Коростень (20:13).

Крім того, на цьому напрямку запустили два приміські рейси Малин - Київ та у зворотному напрямку.

Модернізований електропоїзд Київ-Коростень (фото: "Укрзалізниця")

Придбати квитки та залишити відгук про поїздку можна у застосунку "Укрзалізниці".

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Модернізація електропоїздів

У компанії повідомили, що продовжують капітальну модернізацію електропоїздів на власних виробничих потужностях. Уже вчетверте цього року їх експериментально обладнали системами кондиціонування.

У "Укрзалізниці" також зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення на маршрути вже вийшов 54-й капітально модернізований електропоїзд.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковим проїздом, адже саме дані про придбані квитки використовують для планування маршрутів, кількості вагонів і збереження зупинок.

Також ми писали, за які порушення в поїздах пасажирам загрожують штрафи.

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