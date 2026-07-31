УЗ запускает новые электрички из Киева: куда и с какими остановками будут курсировать

"Укрзализныця" назначила четыре региональных поезда на маршруте Киев - Коростень и обратно.

При формировании маршрута в компании проанализировали статистику продаж билетов в приложении и предусмотрели остановки на станциях с наибольшим пассажиропотоком. Среди них - Чоповичи, Щебзавод, Ворзель и Лесная Буча.

Расписание новых поездов

Новые рейсы будут курсировать по следующему графику:

№856 Коростень (05:07) - Киев (07:42);

Коростень (05:07) - Киев (07:42); №855 Киев (09:20) - Коростень (12:15);

Киев (09:20) - Коростень (12:15); №860 Коростень (13:40) - Киев (16:23);

Коростень (13:40) - Киев (16:23); №859 Киев (17:30) - Коростень (20:13).

Кроме того, в этом направлении запустили два пригородных рейса Малин - Киев и в обратном направлении.

Модернизированный электропоезд Киев-Коростень (фото: "Укрзализныця")

Купить билеты и оставить отзыв о поездке можно в приложении "Укрзализныци".

Модернизация электропоездов

В компании сообщили, что продолжают капитальную модернизацию электропоездов на собственных производственных мощностях. Уже в четвертый раз в этом году их экспериментально оборудовали системами кондиционирования.

В "Укрзализныце" также отметили, что с начала полномасштабного вторжения на маршруты уже вышел 54-й капитально модернизированный электропоезд.