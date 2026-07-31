УЗ запускает новые электрички из Киева: куда и с какими остановками будут курсировать

"Укрзализныця" расширяет региональное сообщение между Киевской и Житомирской областями. Для пассажиров подготовили новые рейсы, которые будут обслуживать модернизированные электропоезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Укрзализныця" назначила четыре региональных поезда на маршруте Киев - Коростень и обратно.
При формировании маршрута в компании проанализировали статистику продаж билетов в приложении и предусмотрели остановки на станциях с наибольшим пассажиропотоком. Среди них - Чоповичи, Щебзавод, Ворзель и Лесная Буча.
Новые рейсы будут курсировать по следующему графику:
Кроме того, в этом направлении запустили два пригородных рейса Малин - Киев и в обратном направлении.
Модернизированный электропоезд Киев-Коростень (фото: "Укрзализныця")
Купить билеты и оставить отзыв о поездке можно в приложении "Укрзализныци".
В компании сообщили, что продолжают капитальную модернизацию электропоездов на собственных производственных мощностях. Уже в четвертый раз в этом году их экспериментально оборудовали системами кондиционирования.
В "Укрзализныце" также отметили, что с начала полномасштабного вторжения на маршруты уже вышел 54-й капитально модернизированный электропоезд.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" усиливает контроль за безбилетным проездом, ведь именно данные о приобретенных билетах используются для планирования маршрутов, количества вагонов и сохранения остановок.
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