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УЗ запускает новые электрички из Киева: куда и с какими остановками будут курсировать

19:04 31.07.2026 Пт
2 мин
На маршруте будут курсировать модернизированные электропоезда с кондиционерами
aimg Татьяна Веремеева
Фото: УЗ запускает обновленные электрички из Киева (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" расширяет региональное сообщение между Киевской и Житомирской областями. Для пассажиров подготовили новые рейсы, которые будут обслуживать модернизированные электропоезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Укрзализныця" назначила четыре региональных поезда на маршруте Киев - Коростень и обратно.

При формировании маршрута в компании проанализировали статистику продаж билетов в приложении и предусмотрели остановки на станциях с наибольшим пассажиропотоком. Среди них - Чоповичи, Щебзавод, Ворзель и Лесная Буча.

Расписание новых поездов

Новые рейсы будут курсировать по следующему графику:

  • №856 Коростень (05:07) - Киев (07:42);
  • №855 Киев (09:20) - Коростень (12:15);
  • №860 Коростень (13:40) - Киев (16:23);
  • №859 Киев (17:30) - Коростень (20:13).

Кроме того, в этом направлении запустили два пригородных рейса Малин - Киев и в обратном направлении.

Модернизированный электропоезд Киев-Коростень (фото: "Укрзализныця")

Купить билеты и оставить отзыв о поездке можно в приложении "Укрзализныци".

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Модернизация электропоездов

В компании сообщили, что продолжают капитальную модернизацию электропоездов на собственных производственных мощностях. Уже в четвертый раз в этом году их экспериментально оборудовали системами кондиционирования.

В "Укрзализныце" также отметили, что с начала полномасштабного вторжения на маршруты уже вышел 54-й капитально модернизированный электропоезд.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" усиливает контроль за безбилетным проездом, ведь именно данные о приобретенных билетах используются для планирования маршрутов, количества вагонов и сохранения остановок.

Также мы писали, за какие нарушения в поездах пассажирам грозят штрафы.

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