Паперовий квиток обов'язковий: на які поїзди треба друкувати бланки
Пасажирам низки міжнародних рейсів "Укрзалізниці" все ще необхідно мати паперові квитки. Для цих поїздів провідники не приймають лише QR-код у смартфоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
- Винятки з правил: На деяких міжнародних рейсах УЗ пасажири зобов'язані мати саме паперові квитки - електронного QR-коду у смартфоні провідникам буде недостатньо.
- Напрямки до Угорщини та Австрії: Роздруковані бланки потрібні для частини рейсів.
- Порядок дій: Для посадки на ці рейси пасажирам необхідно заздалегідь завантажити PDF-версію проїзного документа у застосунку УЗ та самостійно його роздрукувати.
- Інші маршрути: На всіх інших напрямках діє стандартне правило - достатньо показати екран телефона для сканування коду через мобільний термінал.
Для яких рейсів потрібен паперовий квиток
В "Укрзалізниці" уточнили, що друкувати квитки потрібно для таких міжнародних рейсів:
- №009К Київ - Будапешт;
- №010К Будапешт - Київ;
- №749Д Київ - Відень;
- №149Д Відень - Київ;
- №140Д Чоп - Відень;
- №146Д Чоп - Відень;
- №143Д Відень - Чоп.
Для цих поїздів провідники перевіряють саме паперові квитки.
Як роздрукувати квиток
У застосунку "Укрзалізниці" пасажири можуть завантажити PDF-версію квитка, щоб потім його роздрукувати.
Для всіх інших рейсів достатньо показати провіднику екран смартфона з QR-кодом квитка. Його сканують через застосунок мобільного термінала контролю документів або POS-термінал.
Раніше РБК-Україна розповідало про штрафи для пасажирів залізниці за порушення правил безпеки та громадського порядку у 2026 році. "Укрзалізниця" нагадала, що покарання передбачені за безквитковий проїзд, куріння у вагонах, перехід колій у недозволених місцях, псування майна та інші порушення, а найбільші штрафи стосуються порушень пожежної безпеки.
Також ми писали про нові правила безпеки "Укрзалізниці" під час можливих атак на поїзди. Пасажирам пояснили, коли можуть оголосити евакуацію, як правильно діяти під час виходу з вагона, що брати із собою та як поводитися біля колій і під час вибухів, аби зберегти життя.