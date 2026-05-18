Паперовий квиток обов'язковий: на які поїзди треба друкувати бланки

Пасажирам низки міжнародних рейсів "Укрзалізниці" все ще необхідно мати паперові квитки. Для цих поїздів провідники не приймають лише QR-код у смартфоні.

Для всіх інших рейсів достатньо показати провіднику екран смартфона з QR-кодом квитка . Його сканують через застосунок мобільного термінала контролю документів або POS-термінал.

У застосунку "Укрзалізниці" пасажири можуть завантажити PDF-версію квитка , щоб потім його роздрукувати .

