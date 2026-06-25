УЗ посилює контроль за безквитковими пасажирами в електричках та готує зміни

"Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні. У компанії пояснюють, що куплений квиток впливає не лише на оплату проїзду, а й на планування маршрутів, кількість вагонів та навіть збереження окремих зупинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Посилення рейдів: "Укрзалізниця" розпочинає масштабну боротьбу з безквитковим проїздом у приміських поїздах. Контролюватимуть не лише пасажирів, а й поїзні бригади.

"Укрзалізниця" розпочинає масштабну боротьбу з безквитковим проїздом у приміських поїздах. Контролюватимуть не лише пасажирів, а й поїзні бригади. Чому це важливо для УЗ: Куплений квиток - це не просто гроші, а першочергово офіційна статистика. На її основі компанія розраховує кількість вагонів, призначає додаткові рейси та ухвалює рішення щодо збереження чи скасування зупинок на маршруті.

Куплений квиток - це не просто гроші, а першочергово офіційна статистика. На її основі компанія розраховує кількість вагонів, призначає додаткові рейси та ухвалює рішення щодо збереження чи скасування зупинок на маршруті. Як боротися з корупцією: Пасажирів просять терміново повідомляти через застосунок УЗ або гарячу лінію про провідників, які вимагають гроші за проїзд, але не видають квиток.

Пасажирів просять терміново повідомляти через застосунок УЗ або гарячу лінію про провідників, які вимагають гроші за проїзд, але не видають квиток. Кримінальне покарання: Залізничники нагадали, що за блокування руху поїздів та залізничних комунікацій передбачено сувору відповідальність - від великих штрафів до 3 років обмеження волі.

Залізничники нагадали, що за блокування руху поїздів та залізничних комунікацій передбачено сувору відповідальність - від великих штрафів до 3 років обмеження волі. Де брати квитки: Своєчасно оформити проїзні документи можна як у касах приміських вокзалів, так і онлайн за кілька кліків через офіційний мобільний застосунок "Укрзалізниці".

Чому УЗ посилює боротьбу з безквитковими пасажирами

В "Укрзалізниці" пояснюють: проданий квиток - це не лише плата за поїздку, а й джерело статистики, на основі якої компанія планує роботу приміського сполучення.

Саме кількість придбаних квитків допомагає визначити:

скільки вагонів потрібно включати до складу поїзда;

чи є потреба призначати додаткові рейси;

чи варто зберігати окремі зупинки на маршруті.

Якщо значна частина пасажирів їздить без квитків, вони не потрапляють до офіційної статистики. Через це реальний попит на маршрут виглядає нижчим, ніж є насправді, що може вплинути на подальшу організацію перевезень.

У компанії наголошують, що безквитковий проїзд також створює додаткове навантаження на рухомий склад, погіршує комфорт для пасажирів, які оплатили проїзд, та збільшує збитки приміських перевезень, які вже багато років залишаються нерентабельними.

Як це може вплинути на пасажирів

За словами перевізника, у майбутньому приміські перевезення дедалі більше адаптуватимуться до реального пасажиропотоку.

Якщо люди купують квитки, залізниця отримує об'єктивні дані про популярність маршруту і може:

залишати або збільшувати кількість вагонів;

призначати додаткові рейси;

підтримувати зупинки, якими активно користуються пасажири.

В "Укрзалізниці" зазначають, що часи, коли можна було роками їздити без квитка, а потім дивуватися скороченню рейсів або переповненим вагонам, поступово минають.

Перевірятимуть не лише пасажирів

У компанії підкреслюють, що відповідальність за оформлення проїзних документів лежить не тільки на пасажирах.

Одночасно з перевірками пасажирів безпекові підрозділи контролюють роботу поїзних бригад і дотримання правил оформлення квитків.

Що робити, якщо у поїзді вимагають гроші без квитка

Окремо "Укрзалізниця" звернулася до пасажирів із проханням повідомляти про випадки незаконного збору коштів. Йдеться про ситуації, коли працівник поїзда:

просить оплатити проїзд без оформлення квитка ;

; не видає проїзний документ після отримання грошей.

У таких випадках компанія радить:

зафіксувати номер поїзда, дату, час і ділянку маршруту;

записати номер вагона (за можливості);

звернути увагу на ім'я та прізвище працівника з бейджика або посвідчення;

зробити фото чи відео, якщо це можливо;

повідомити про випадок через форму зворотного зв'язку в застосунку "Укрзалізниці", електронною поштою або через офіційні сторінки компанії.

У перевізника запевняють, що всі звернення опрацьовуватимуть оперативно, а отримана інформація допоможе виявляти порушення та притягувати винних до відповідальності.

За блокування руху поїздів передбачена кримінальна відповідальність

В "Укрзалізниці" також нагадали, що останнім часом почастішали випадки перешкоджання руху поїздів, зокрема з боку безквиткових пасажирів.

Такі дії можуть становити загрозу безпеці руху та підпадають під статтю 279 Кримінального кодексу України.

За блокування транспортних комунікацій, якщо це порушило нормальну роботу транспорту або створило небезпеку для людей, передбачені штраф, виправні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до трьох років.

Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покарання може становити від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як купити квиток

Придбати квитки на приміські поїзди можна не лише у касах, а й онлайн через офіційний застосунок "Укрзалізниці" для Android та iOS.

У компанії закликають пасажирів своєчасно оформлювати проїзні документи, адже це допомагає не лише уникнути порушень, а й формувати більш якісне приміське сполучення.