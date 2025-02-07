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УЗ запускає ексклюзивні романтичні експреси для військових: розклад руху та ціни

"Потяг до тебе" - ексклюзивні романтичні експреси для військових (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про запуск ексклюзивних романтичних експресів для військових - до Дня закоханих. Купити квитки можна через застосунок "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Потяг до тебе": як курсуватимуть романтичні експреси та яка вартість квитків

В "Укрзалізниці" розповіли, що романтичні експреси ексклюзивно для військових в межах ініціативи "Потяг до тебе" у 2025 році курсуватимуть у Києві та Львові.

"Цього року романтичні експреси до Дня закоханих повертаються, щоб створити незабутні "залізні" враження для українських військовослужбовців та їхніх партнерок і партнерів", - наголосили у компанії.

Уточнюється, що подорожі - як у Києві, так і у Львові - триватимуть трохи більше 2 годин. Починатись і завершуватись вони будуть на Центральному вокзалі міста.

На пасажирів цих експресів очікує романтична подорож:

  • справжнім паровозом;
  • у новенькому вагоні;
  • в купе на двох;
  • під романтичну музику;
  • із тематичною грою для двох.

"А ще безкоштовний сюрприз: романтичне чаювання від наших друзів - Gemini, OneLove & CheeseCake Family у Києві та "Львівських круасанів" у Львові! А ще - ми запланували приємні подарунки для тих пасажирів, які святкуватимуть День закоханих із нами саме 14 лютого", - додали в УЗ.

14 лютого 2025 року відправлення романтичного експресу заплановане:

  • у Києві - на 19:20;
  • у Львові - на 18:56.

15 та 16 лютого 2025 року відправлення таких експресів для військових заплановане:

  • у Києві - на 15:15 та 19:20;
  • у Львові - на 16:11 та 18:56.

Зазначається, що квитки матимуть різну вартість - залежно від дня тижня. В цілому ж ціни стартують:

  • від 460 гривень - у Києві;
  • від 300 гривень - у Львові.

Наголошується, що продаж квитків здійснюватиметься виключно через застосунок "Армія+" - в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси" (за підтримки Mastercard).

Знайти "Потяг до тебе" у застосунку "Армія+" можна за запитами:

  • для Києва: "Київ-Пасажирський" - "Київ-Романтичний";
  • для Львова: "Львів" - "Львів-Романтичний".

Насамкінець українцям повідомили: якщо не всі квитки на "Потяг до тебе" будуть придбані захисниками, залишок надійде у вільний продаж у застосунку "Укрзалізниці" (за добу до відправки кожного рейсу).

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила незвичайний поїзд - із сигналізацією та відеоспостереженням.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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