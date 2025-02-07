УЗ запускає ексклюзивні романтичні експреси для військових: розклад руху та ціни

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про запуск ексклюзивних романтичних експресів для військових - до Дня закоханих. Купити квитки можна через застосунок "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що романтичні експреси ексклюзивно для військових в межах ініціативи "Потяг до тебе" у 2025 році курсуватимуть у Києві та Львові.
"Цього року романтичні експреси до Дня закоханих повертаються, щоб створити незабутні "залізні" враження для українських військовослужбовців та їхніх партнерок і партнерів", - наголосили у компанії.
Уточнюється, що подорожі - як у Києві, так і у Львові - триватимуть трохи більше 2 годин. Починатись і завершуватись вони будуть на Центральному вокзалі міста.
На пасажирів цих експресів очікує романтична подорож:
"А ще безкоштовний сюрприз: романтичне чаювання від наших друзів - Gemini, OneLove & CheeseCake Family у Києві та "Львівських круасанів" у Львові! А ще - ми запланували приємні подарунки для тих пасажирів, які святкуватимуть День закоханих із нами саме 14 лютого", - додали в УЗ.
14 лютого 2025 року відправлення романтичного експресу заплановане:
15 та 16 лютого 2025 року відправлення таких експресів для військових заплановане:
Зазначається, що квитки матимуть різну вартість - залежно від дня тижня. В цілому ж ціни стартують:
Наголошується, що продаж квитків здійснюватиметься виключно через застосунок "Армія+" - в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси" (за підтримки Mastercard).
Знайти "Потяг до тебе" у застосунку "Армія+" можна за запитами:
Насамкінець українцям повідомили: якщо не всі квитки на "Потяг до тебе" будуть придбані захисниками, залишок надійде у вільний продаж у застосунку "Укрзалізниці" (за добу до відправки кожного рейсу).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила незвичайний поїзд - із сигналізацією та відеоспостереженням.
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