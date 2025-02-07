УЗ запускает эксклюзивные романтические экспрессы для военных: расписание движения и цены

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о запуске эксклюзивных романтических экспрессов для военных - ко Дню влюбленных. Купить билеты можно через приложение "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что романтические экспрессы эксклюзивно для военных в рамках инициативы "Поезд к тебе" в 2025 году будут курсировать в Киеве и Львове.
"В этом году романтические экспрессы ко Дню влюбленных возвращаются, чтобы создать незабываемые "железные" впечатления для украинских военнослужащих и их партнерш и партнеров", - отметили в компании.
Уточняется, что путешествия - как в Киеве, так и во Львове - будут длиться чуть более 2 часов. Начинаться и завершаться они будут на Центральном вокзале города.
Пассажиров этих экспрессов ожидает романтическое путешествие:
"А еще бесплатный сюрприз: романтическое чаепитие от наших друзей - Gemini, OneLove & CheeseCake Family в Киеве и "Львовских круассанов" во Львове! А еще - мы запланировали приятные подарки для тех пассажиров, которые будут праздновать День влюбленных с нами именно 14 февраля", - добавили в УЗ.
14 февраля 2025 года отправление романтического экспресса запланировано:
15 и 16 февраля 2025 года отправление таких экспрессов для военных запланировано:
Отмечается, что билеты будут иметь разную стоимость - в зависимости от дня недели. В целом же цены стартуют:
Отмечается, что продажа билетов будет осуществляться исключительно через приложение "Армия+" - в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы" (при поддержке Mastercard).
Найти "Поезд к тебе" в приложении "Армия+" можно по запросам:
В завершение украинцам сообщили: если не все билеты на "Поезд к тебе" будут приобретены защитниками, остаток поступит в свободную продажу в приложении "Укрзализныци" (за сутки до отправки каждого рейса).
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила необычный поезд - с сигнализацией и видеонаблюдением.
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