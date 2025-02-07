УЗ запускает эксклюзивные романтические экспрессы для военных: расписание движения и цены

"Поезд к тебе": как будут курсировать романтические экспрессы и какова стоимость билетов

В "Укрзализныце" рассказали, что романтические экспрессы эксклюзивно для военных в рамках инициативы "Поезд к тебе" в 2025 году будут курсировать в Киеве и Львове.

"В этом году романтические экспрессы ко Дню влюбленных возвращаются, чтобы создать незабываемые "железные" впечатления для украинских военнослужащих и их партнерш и партнеров", - отметили в компании.

Уточняется, что путешествия - как в Киеве, так и во Львове - будут длиться чуть более 2 часов. Начинаться и завершаться они будут на Центральном вокзале города.

Пассажиров этих экспрессов ожидает романтическое путешествие:

на настоящем паровозе;

в новеньком вагоне;

в купе на двоих;

под романтическую музыку;

с тематической игрой для двоих.

"А еще бесплатный сюрприз: романтическое чаепитие от наших друзей - Gemini, OneLove & CheeseCake Family в Киеве и "Львовских круассанов" во Львове! А еще - мы запланировали приятные подарки для тех пассажиров, которые будут праздновать День влюбленных с нами именно 14 февраля", - добавили в УЗ.

14 февраля 2025 года отправление романтического экспресса запланировано:

в Киеве - на 19:20;

во Львове - на 18:56.

15 и 16 февраля 2025 года отправление таких экспрессов для военных запланировано:

в Киеве - на 15:15 и 19:20;

во Львове - на 16:11 и 18:56.

Отмечается, что билеты будут иметь разную стоимость - в зависимости от дня недели. В целом же цены стартуют:

от 460 гривен - в Киеве;

от 300 гривен - во Львове.

Отмечается, что продажа билетов будет осуществляться исключительно через приложение "Армия+" - в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы" (при поддержке Mastercard).

Найти "Поезд к тебе" в приложении "Армия+" можно по запросам:

для Киева: "Киев-Пассажирский" - "Киев-Романтический";

для Львова: "Львов" - "Львов-Романтический".

В завершение украинцам сообщили: если не все билеты на "Поезд к тебе" будут приобретены защитниками, остаток поступит в свободную продажу в приложении "Укрзализныци" (за сутки до отправки каждого рейса).

Пуобликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)