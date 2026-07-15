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УЗ запускає додатковий "літературний" поїзд: куди він повезе пасажирів і в які дні

13:16 15.07.2026 Ср
3 хв
Звичайна поїздка може перетворитись на справжню культурну пригоду із сюрпризами
aimg Ірина Костенко
УЗ запускає додатковий Frontera Express (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" запускає додатковий швидкісний поїзд із нагоди проведення в Луцьку міжнародного літературного фестивалю. Він з'єднає північний захід із Києвом (через Рівне).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Головне:

  • Додатковий рейс: "Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк" спеціально до літературного фестивалю "Фронтера".
  • Дати курсування: додатковий поїзд призначили на 25-26 липня.
  • Графік руху: з Києва поїзд відправлятиметься о 07:00, зупинятиметься в Рівному й прибуватиме до Луцька о 12:44, зворотно він вирушатиме о 15:49.
  • Культурна програма: пасажирів Frontera Express очікують "поетичні паузи" на борту з читанням віршів наживо, а також літературні подарунки на випадкових місцях (у суботньому рейсі).
  • Технічний момент: через плановий ремонт щоденного поїзда Skoda на піковий період задіяно швидкісний поїзд Hyundai.

В які дати курсуватиме цей поїзд

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає окремий поїзд до Луцька з нагоди проведення VI міжнародного літературного фестивалю "Фронтера" (логістичним партнером якого виступить УЗ).

Йдеться про призначення додаткового швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк":

  • на суботу 25 липня;
  • на неділю, 26 липня.

Саме в ці дати в місті відбуватиметься літературний фестиваль (який традиційно об'єднає літературу, музику, стендап, медіа та дипломатію).

УЗ призначає додатковий Frontera Express до Луцька (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Розклад руху поїзда з Києва й назад

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", додатковий швидкісний поїзд:

  • вирушатиме з Києва о 07:00;
  • зупинятиметься в Рівному о 11:15 - 11:17;
  • прибуватиме до Луцька о 12:44.

У зворотному напрямку це поїзд:

  • вирушатиме з Луцька о 15:49;
  • зупинятиметься в Рівному о 17:00 - 17:02;
  • прибуватиме до Києва о 21:15.
Читайте також: "Укрзалізниця" запустила літній графік поїздів: куди тепер простіше доїхати

Які сюрпризи чекають пасажирів Frontera Express

Пасажирам розповіли, що Frontera Express матиме поетичні паузи на борту. Йдеться про читання поезії наживо.

Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу "Київ - Луцьк" на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки:

  • від "Фронтери";
  • від видавництвa "Лабораторія";
  • від "Укрзалізниці".

Насамкінець у компанії нагадали, що раніше на напрямку "Київ - Луцьк" курсував щоденний поїзд Skoda. Але він наразі перебуває на плановому ремонті й повернеться тільки наприкінці року.

"Для призначення додаткового поїзда в піковий період використовується поїзд Hyundai", - підсумували в УЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які послуги у вагонах - безкоштовні та за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах.

Крім того, ми пояснювали, на які поїзди купити квитки найважче та як УЗ з цим бореться.

Читайте також, як поїзд може стати мішенню - коли евакуюють пасажирів УЗ і як уберегти життя (інструкція).

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