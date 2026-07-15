УЗ запускає додатковий "літературний" поїзд: куди він повезе пасажирів і в які дні

"Укрзалізниця" запускає додатковий швидкісний поїзд із нагоди проведення в Луцьку міжнародного літературного фестивалю. Він з'єднає північний захід із Києвом (через Рівне).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
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У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає окремий поїзд до Луцька з нагоди проведення VI міжнародного літературного фестивалю "Фронтера" (логістичним партнером якого виступить УЗ).
Йдеться про призначення додаткового швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк":
Саме в ці дати в місті відбуватиметься літературний фестиваль (який традиційно об'єднає літературу, музику, стендап, медіа та дипломатію).
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", додатковий швидкісний поїзд:
У зворотному напрямку це поїзд:
Пасажирам розповіли, що Frontera Express матиме поетичні паузи на борту. Йдеться про читання поезії наживо.
Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу "Київ - Луцьк" на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки:
Насамкінець у компанії нагадали, що раніше на напрямку "Київ - Луцьк" курсував щоденний поїзд Skoda. Але він наразі перебуває на плановому ремонті й повернеться тільки наприкінці року.
"Для призначення додаткового поїзда в піковий період використовується поїзд Hyundai", - підсумували в УЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які послуги у вагонах - безкоштовні та за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах.
Крім того, ми пояснювали, на які поїзди купити квитки найважче та як УЗ з цим бореться.
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