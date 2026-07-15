УЗ запускает дополнительный "литературный" поезд: куда он повезет пассажиров и в какие дни

Главное: Дополнительный рейс : "Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк" специально к литературному фестивалю "Фронтера".

: "Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк" специально к литературному фестивалю "Фронтера". Даты курсирования : дополнительный поезд назначили на 25-26 июля.

: дополнительный поезд назначили на 25-26 июля. График движения : из Киева поезд будет отправляться в 07:00, останавливаться в Ровно и прибывать в Луцк в 12:44, обратно он будет отправляться в 15:49.

: из Киева поезд будет отправляться в 07:00, останавливаться в Ровно и прибывать в Луцк в 12:44, обратно он будет отправляться в 15:49. Культурная программа : пассажиров Frontera Express ожидают "поэтические паузы" на борту с чтением стихов вживую, а также литературные подарки на случайных местах (в субботнем рейсе).

: пассажиров Frontera Express ожидают "поэтические паузы" на борту с чтением стихов вживую, а также литературные подарки на случайных местах (в субботнем рейсе). Технический момент: из-за планового ремонта ежедневного поезда Skoda на пиковый период задействован скоростной поезд Hyundai.

В какие даты будет курсировать этот поезд

В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает отдельный поезд в Луцк по случаю проведения VI международного литературного фестиваля "Фронтера" (логистическим партнером которого выступит УЗ).

Речь идет о назначении дополнительного скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк":

на субботу, 25 июля;

на воскресенье, 26 июля.

Именно в эти даты в городе будет проходить литературный фестиваль (который традиционно объединит литературу, музыку, стендап, медиа и дипломатию).

УЗ назначает дополнительный Frontera Express в Луцк (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Расписание движения поезда из Киева и обратно

Согласно информации "Укрзализныци", дополнительный скоростной поезд:

будет отправляться из Киева в 07:00;

будет останавливаться в Ровно в 11:15 - 11:17;

будет прибывать в Луцк в 12:44.

В обратном направлении это поезд:

будет отправляться из Луцка в 15:49;

будет останавливаться в Ровно в 17:00 - 17:02;

будет прибывать в Киев в 21:15.

Какие сюрпризы ждут пассажиров Frontera Express

Пассажирам рассказали, что Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту. Речь идет о чтении поэзии вживую.

Кроме того, в каждом вагоне субботнего рейса "Киев - Луцк" на случайных местах пассажиров будут ожидать литературные подарки:

от "Фронтеры";

от издательства "Лаборатория";

от "Укрзализныци".

В заключение в компании напомнили, что раньше на направлении "Киев - Луцк" курсировал ежедневный поезд Skoda. Но он сейчас находится на плановом ремонте и вернется только в конце года.

"Для назначения дополнительного поезда в пиковый период используется поезд Hyundai", - подытожили в УЗ.