УЗ запускает дополнительный "литературный" поезд: куда он повезет пассажиров и в какие дни

"Укрзализныця" запускает дополнительный скоростной поезд по случаю проведения в Луцке международного литературного фестиваля. Он соединит северо-запад с Киевом (через Ровно).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Главное:
В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает отдельный поезд в Луцк по случаю проведения VI международного литературного фестиваля "Фронтера" (логистическим партнером которого выступит УЗ).
Речь идет о назначении дополнительного скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк":
Именно в эти даты в городе будет проходить литературный фестиваль (который традиционно объединит литературу, музыку, стендап, медиа и дипломатию).
Согласно информации "Укрзализныци", дополнительный скоростной поезд:
В обратном направлении это поезд:
Пассажирам рассказали, что Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту. Речь идет о чтении поэзии вживую.
Кроме того, в каждом вагоне субботнего рейса "Киев - Луцк" на случайных местах пассажиров будут ожидать литературные подарки:
В заключение в компании напомнили, что раньше на направлении "Киев - Луцк" курсировал ежедневный поезд Skoda. Но он сейчас находится на плановом ремонте и вернется только в конце года.
"Для назначения дополнительного поезда в пиковый период используется поезд Hyundai", - подытожили в УЗ.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие услуги в вагонах - бесплатные и за что могут оштрафовать пассажиров в поездах.
Кроме того, мы объясняли, на какие поезда купить билеты тяжелее всего и как УЗ с этим борется.
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