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УЗ запускает дополнительный "литературный" поезд: куда он повезет пассажиров и в какие дни

13:16 15.07.2026 Ср
3 мин
Обычная поездка может превратиться в настоящее культурное приключение с сюрпризами
aimg Ирина Костенко
УЗ запускает дополнительный Frontera Express (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" запускает дополнительный скоростной поезд по случаю проведения в Луцке международного литературного фестиваля. Он соединит северо-запад с Киевом (через Ровно).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Главное:

  • Дополнительный рейс: "Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк" специально к литературному фестивалю "Фронтера".
  • Даты курсирования: дополнительный поезд назначили на 25-26 июля.
  • График движения: из Киева поезд будет отправляться в 07:00, останавливаться в Ровно и прибывать в Луцк в 12:44, обратно он будет отправляться в 15:49.
  • Культурная программа: пассажиров Frontera Express ожидают "поэтические паузы" на борту с чтением стихов вживую, а также литературные подарки на случайных местах (в субботнем рейсе).
  • Технический момент: из-за планового ремонта ежедневного поезда Skoda на пиковый период задействован скоростной поезд Hyundai.

В какие даты будет курсировать этот поезд

В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает отдельный поезд в Луцк по случаю проведения VI международного литературного фестиваля "Фронтера" (логистическим партнером которого выступит УЗ).

Речь идет о назначении дополнительного скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк":

  • на субботу, 25 июля;
  • на воскресенье, 26 июля.

Именно в эти даты в городе будет проходить литературный фестиваль (который традиционно объединит литературу, музыку, стендап, медиа и дипломатию).

УЗ назначает дополнительный Frontera Express в Луцк (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Расписание движения поезда из Киева и обратно

Согласно информации "Укрзализныци", дополнительный скоростной поезд:

  • будет отправляться из Киева в 07:00;
  • будет останавливаться в Ровно в 11:15 - 11:17;
  • будет прибывать в Луцк в 12:44.

В обратном направлении это поезд:

  • будет отправляться из Луцка в 15:49;
  • будет останавливаться в Ровно в 17:00 - 17:02;
  • будет прибывать в Киев в 21:15.
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Какие сюрпризы ждут пассажиров Frontera Express

Пассажирам рассказали, что Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту. Речь идет о чтении поэзии вживую.

Кроме того, в каждом вагоне субботнего рейса "Киев - Луцк" на случайных местах пассажиров будут ожидать литературные подарки:

  • от "Фронтеры";
  • от издательства "Лаборатория";
  • от "Укрзализныци".

В заключение в компании напомнили, что раньше на направлении "Киев - Луцк" курсировал ежедневный поезд Skoda. Но он сейчас находится на плановом ремонте и вернется только в конце года.

"Для назначения дополнительного поезда в пиковый период используется поезд Hyundai", - подытожили в УЗ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие услуги в вагонах - бесплатные и за что могут оштрафовать пассажиров в поездах.

Кроме того, мы объясняли, на какие поезда купить билеты тяжелее всего и как УЗ с этим борется.

Читайте также, как поезд может стать мишенью - когда эвакуируют пассажиров УЗ и как уберечь жизнь (инструкция).

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