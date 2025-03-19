УЗ запрошує українців у "рекордний" ретротур найдовшою вузькоколійкою Європи: деталі

"Укрзалізниця" запрошує громадян у весняний ретротур найдовшою та однією з найдавніших вузькоколійних залізниць Європи. Планується також встановити національний рекорд - "Найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
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В "Укрзалізниці" розповіли, що весняний ретротур найдовшою та однією з найдавніших вузькоколійних залізниць Європи заплановано на суботу, 22 березня.
Очікується, що в цей день Гайворон "знову стане центром залізничної романтики", адже з легендарного міста залізничників вирушать одразу два ретропоїзди:
В УЗ наголосили, що це - справжнє паровозне дійство, варте уваги.
Зазначається, що крім незабутньої поїздки, на пасажирів чекає традиційна розважальна програма:
У межах ретротуру має відбутись ще одна важлива подія, на яку запрошують також представників ЗМІ.
"Спільно з Національним реєстром рекордів України будемо перевіряти дані та фіксувати рекорд - "Найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні", - повідомили в УЗ.
Згідно з інформацією УЗ, квитки на ретротур - вже у продажу. Їх можна знайти:
Уточнюється, що потрібно шукати такі сполучення:
Вартість квитка (в один бік) 140 гривень - для дорослого та 105 гривень - для дітей (до 14 років).
Насамкінець в "Укрзалізниці" повідомили про організацію зручного трансферу - призначення безпересадкових вагонів, щоб легко доїхати до Гайворона, у таких потягах:
"Відправлення 21 березня ввечері, повернення - 22 березня ввечері", - звернули увагу пасажирів в УЗ.
Варто зазначити, що Гайворонська вузькоколійка - це залізниця з колією завширшки 750 міліметрів, яка була збудована у 1887 році.
Зараз 130-кілометровий відрізок шляху - найдовша вузькоколійка в Європі.
Її маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці - через міста Бершадь і Гайворон - до Голованівська.
Колись у Гайвороні працював єдиний на весь СРСР тепловозоремонтний завод для вузькоколійних локомотивів, тож туди привозили тепловози на ремонт з різних куточків Радянського Союзу.
Сама ж вузькоколійка була раніше цілою системою залізничних шляхів і поєднувала п'ять областей (протяжність колій сягала 1500 км).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запроваджує тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це зумовлено проведенням масштабних робіт із прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.
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