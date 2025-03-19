УЗ приглашает украинцев в "рекордный" ретротур по самой длинной узкоколейке Европы: детали

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Дата весеннего ретротура по узкоколейке

В "Укрзализныце" рассказали, что весенний ретротур по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы запланирован на субботу, 22 марта.

Ожидается, что в этот день Гайворон "снова станет центром железнодорожной романтики", ведь из легендарного города железнодорожников отправятся сразу два ретропоезда:

"Гайворон - Хащеватое" (узкая колея) - под паровозом 159 №4-95;

"Гайворон - Зятковцы" (широкая колея) - под паровозом Эр 798-71.

В УЗ отметили, что это - настоящее паровозное действо, достойное внимания.

Развлекательная программа и установление рекорда

Отмечается, что кроме незабываемой поездки, пассажиров ждет традиционная развлекательная программа:

тематические экскурсии и фотозоны, которые помогут сохранить уникальные воспоминания;

подольские вкусности - вкусная традиционная кухня;

живая музыка и концертная программа - гарантированный атмосферный отдых.

В рамках ретротура должно состояться еще одно важное событие, на которое приглашают также представителей СМИ.

"Совместно с Национальным реестром рекордов Украины будем проверять данные и фиксировать рекорд - "Самая длинная действующая узкоколейная железная дорога в Украине", - сообщили в УЗ.

Как купить билеты и что известно о трансфере

Согласно информации УЗ, билеты на ретротур - уже в продаже. Их можно найти:

в приложении "Укрзализныци";

на официальном сайте УЗ;

в чат-ботах "Укрзализныци";

в кассах вокзалов.

Уточняется, что нужно искать такие сообщения:

№926 "Гайворон - Зятковцы";

№925 "Зятковцы - Гайворон";

№854 "Гайворон - Хащеватое";

№853 "Хащеватое - Гайворон".

Стоимость билета (в одну сторону) 140 гривен - для взрослого и 105 гривен - для детей (до 14 лет).

В завершение в "Укрзализныце" сообщили об организации удобного трансфера - назначении беспересадочных вагонов, чтобы легко доехать до Гайворона, в таких поездах:

"Киев - Гайворон";

"Львов - Гайворон".

"Отправление 21 марта вечером, возвращение - 22 марта вечером", - обратили внимание пассажиров в УЗ.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Основное о Гайворонской узкоколейке

Стоит отметить, что Гайворонская узкоколейка - это железная дорога с колеей шириной 750 миллиметров, которая была построена в 1887 году.

Сейчас 130-километровый отрезок пути - самая длинная узкоколейка в Европе.

Ее маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы - через города Бершадь и Гайворон - до Голованевска.

Когда-то в Гайвороне работал единственный на весь СССР тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов, поэтому туда привозили тепловозы на ремонт из разных уголков Советского Союза.

Сама же узкоколейка была раньше целой системой железнодорожных путей и объединяла пять областей (протяженность путей достигала 1500 км).