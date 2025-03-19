УЗ приглашает украинцев в "рекордный" ретротур по самой длинной узкоколейке Европы: детали

"Укрзализныця" приглашает граждан в весенний ретротур по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. Планируется также установить национальный рекорд - "Самая длинная действующая узкоколейная железная дорога в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
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В "Укрзализныце" рассказали, что весенний ретротур по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы запланирован на субботу, 22 марта.
Ожидается, что в этот день Гайворон "снова станет центром железнодорожной романтики", ведь из легендарного города железнодорожников отправятся сразу два ретропоезда:
В УЗ отметили, что это - настоящее паровозное действо, достойное внимания.
Отмечается, что кроме незабываемой поездки, пассажиров ждет традиционная развлекательная программа:
В рамках ретротура должно состояться еще одно важное событие, на которое приглашают также представителей СМИ.
"Совместно с Национальным реестром рекордов Украины будем проверять данные и фиксировать рекорд - "Самая длинная действующая узкоколейная железная дорога в Украине", - сообщили в УЗ.
Согласно информации УЗ, билеты на ретротур - уже в продаже. Их можно найти:
Уточняется, что нужно искать такие сообщения:
Стоимость билета (в одну сторону) 140 гривен - для взрослого и 105 гривен - для детей (до 14 лет).
В завершение в "Укрзализныце" сообщили об организации удобного трансфера - назначении беспересадочных вагонов, чтобы легко доехать до Гайворона, в таких поездах:
"Отправление 21 марта вечером, возвращение - 22 марта вечером", - обратили внимание пассажиров в УЗ.
Стоит отметить, что Гайворонская узкоколейка - это железная дорога с колеей шириной 750 миллиметров, которая была построена в 1887 году.
Сейчас 130-километровый отрезок пути - самая длинная узкоколейка в Европе.
Ее маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы - через города Бершадь и Гайворон - до Голованевска.
Когда-то в Гайвороне работал единственный на весь СССР тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов, поэтому туда привозили тепловозы на ремонт из разных уголков Советского Союза.
Сама же узкоколейка была раньше целой системой железнодорожных путей и объединяла пять областей (протяженность путей достигала 1500 км).
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" вводит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это обусловлено проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
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