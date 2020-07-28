УЗ возобновляет движение еще 17 поездов: расписание

"Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов. С 31 июля можно будет добраться в ряд населенных пунктов Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Региональные поезда будут курсировать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.

С 31 июля возобновляют курсирование такие поезда:

№ 884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский (ежедневно);

№ 888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов (ежедневно);

№ 896/895 Киев-Волынский - Конотоп (ежедневно, кроме пятниц и воскресений);

№ 896/895 Конотоп - Киев-Волынский (ежедневно, кроме понедельников и суббот);

№ 896/895 Киев-Волынский - Шостка (по пятницам и воскресеньям);

№ 896/895 Шостка - Киев-Волынский (по понедельникам и субботам);

№ 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский (по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 867 Киев - Жмеринка (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 868 Жмеринка - Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);

№ 880/879-882​​/881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов (по воскресеньям);

№ 885 Киев - Ровно (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 886 Ровно - Шепетовка (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 870 Шепетовка - Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);

№ 887/888 Коростень - Винница (ежедневно, кроме понедельника);

№ 889/890 Винница - Коростень (ежедневно, кроме понедельника);

№ 877 Коростень - Житомир (по понедельникам);

№ 878 Житомир - Коростень (по понедельникам).

В УЗ напомнили, что во время путешествий пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

"В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Укрзализныця" восстановила курсирование 46 пригородных поездов во Львовской области.

Также сообщалось о возобновлении курсирования 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге.

А до этого "Укрзализныця" возобновила работу 38 пригородных поездов на Юго-Западной и Приднепровской железной дороге.