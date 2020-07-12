УЗ возобновит работу поездов на 38 пригородных маршрутах

Фото: поезд (РБК-Украина)

Движение возобновится на территориях обслуживания Юго-Западной и Приднепровской железной дороги

Со следующей недели "Укрзализныця" возобновляет работу поездов на 38 пригородных и 3 региональных маршрутах. 30 будут запущены по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 - Приднепровской.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В указанных поездах будут действовать ограничения касательно количества пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

Обязательным будет использование пассажирами средств индивидуальной защиты. В случае нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Отметим, в Украине с 1 июня возобновилась межобластные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что возобновляет курсирование "Подольский экспресс".

Напомним, "Укрзализныця" заявила, что готова полностью возобновить пассажирское железнодорожное сообщение уже в августе.