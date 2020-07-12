ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

УЗ возобновит работу поездов на 38 пригородных маршрутах

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 03:52
УЗ возобновит работу поездов на 38 пригородных маршрутах
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Движение возобновится на территориях обслуживания Юго-Западной и Приднепровской железной дороги

Со следующей недели "Укрзализныця" возобновляет работу поездов на 38 пригородных и 3 региональных маршрутах. 30 будут запущены по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 - Приднепровской.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В указанных поездах будут действовать ограничения касательно количества пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

Обязательным будет использование пассажирами средств индивидуальной защиты. В случае нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Отметим, в Украине с 1 июня возобновилась межобластные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что возобновляет курсирование "Подольский экспресс".

Напомним, "Укрзализныця" заявила, что готова полностью возобновить пассажирское железнодорожное сообщение уже в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Укрзализныцяпоезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь