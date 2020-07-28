УЗ відновлює рух ще 17 поїздів: розклад

Дістатися можна буде до низки міст у 7 областях
"Укрзалізниця" продовжить курсування 17 регіональних поїздів. З 31 липня можна буде дістатися низки населених пунктів у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областей.
Про це повідомили в прес-службі УЗ.
Регіональні поїзди будуть курсувати з Києва в Конотоп, Фастів, Шостку, Чернігів, Жмеринку, Рівне та інші міста.
З 31 липня відновлюють курсування такі поїзди:
В УЗ нагадали, що під час подорожей пасажири зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.
"У разі виявлення порушень залізничники будуть змушені викликати працівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила курсування 46 приміських поїздів у Львівській області.
Також повідомлялося про відновлення курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці.
А до цього "Укрзалізниця" відновила роботу 38 приміських поїздів на Південно-Західній та Придніпровській залізниці.