Во Львовской области запускают еще 46 пригородных поездов

Пассажиры обязаны во время путешествий использовать средства индивидуальной защиты
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование 46 пригородных поездов во Львовской области. Первые из них отправятся в рейсы уже сегодня, а остальные на следующей неделе.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, сегодня будет восстановлено движение 11 поездов по таким маршрутам:
Напомним, ранее УЗ запустила 7 пригородных поездов на Львовском направлении и продолжила движение поезда Снятин-Коломыя-Снятын в Черновцы.
Кроме того, на прошлой неделе было восстановлено железнодорожное сообщение с Черновцами.
Также РБК-Украина сообщало, что в "Укрзализныци" рассчитывают полностью восстановить пассажирское сообщение уже в августе.