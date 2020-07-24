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Во Львовской области запускают еще 46 пригородных поездов

Львовская область , Пятница 24 июля 2020 11:28
Во Львовской области запускают еще 46 пригородных поездов
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Пассажиры обязаны во время путешествий использовать средства индивидуальной защиты

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование 46 пригородных поездов во Львовской области. Первые из них отправятся в рейсы уже сегодня, а остальные на следующей неделе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, сегодня будет восстановлено движение 11 поездов по таким маршрутам:

  • № 6109 Львов - Мостиска-2 (09:00-11:03);
  • № 6112 Мостиска-2 - Львов (16:42-19:05);
  • № 6437 Коломыя - Ивано-Франковск (21:05-23:00);
  • № 6452 Коломыя - Залещики (08:30-11:38);
  • № 6451 Залещики - Коломыя (12:39-15:38);
  • № 6441 Коломыя - Рахов (09:05-13:22);
  • № 6442 Рахов - Коломыя (14:22-18:18);
  • № 6092 Львов - Здолбунов (10:08-14:31);
  • № 6093 Здолбунов - Львов (09:30-13:19);
  • № 6204 Тернополь - Подволочиск (09:19-10:35);
  • № 6207 Подволочиск - Тернополь (18:19-19:33).

Напомним, ранее УЗ запустила 7 пригородных поездов на Львовском направлении и продолжила движение поезда Снятин-Коломыя-Снятын в Черновцы.

Кроме того, на прошлой неделе было восстановлено железнодорожное сообщение с Черновцами.

Также РБК-Украина сообщало, что в "Укрзализныци" рассчитывают полностью восстановить пассажирское сообщение уже в августе.

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