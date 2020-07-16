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"Укрзализныця" запустила 12 пригородных поездов на восточном направлении

Украина, Четверг 16 июля 2020 17:01
"Укрзализныця" запустила 12 пригородных поездов на восточном направлении
Фото: электричка (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Калиниченко

16-17 июля начнут курсировать десять поездов, с 20 июля запустят еще два

"Укрзализныця" возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге. Большинство маршрутов стали доступны для проезда с сегодняшнего дня.

Об этом сообщили в Telegram УЗ.

С 16-17 июля будут курсировать 10 пригородных поездов:

  • №7057 Лозовая - Константиновка;
  • №6333 Лозовая - Павлоград-1;
  • №6334 Павлоград-1 - Покровск;
  • №6331 Покровск - Павлоград-1;
  • №6332 Павлоград-1 - Лозовая;
  • №6152 Чаплино - Авдеевка;
  • №6441 Сватово - Попасная;
  • №6442 Попасная - Сватово;
  • №6447 Сватово - Попасная;
  • № 6448 Попасная - Сватово.

С 20 июля - еще два:

  • №6481 Лантратовка - Кондрашевская-Нова (кроме среды)
  • №6482 Кондрашевская-Нова - Лантратовка (кроме среды).

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила работу 38 пригородных поездов на Юго-Западной и Приднепровской железной дороге.

Также сегодня стало известно о продаже билетов на 100% мест в поездах, которые следуют через Киев.

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