УЗ відновила рух потягів до Слов'янська після обстрілу, але вони ходять з затримками
Рух поїздів у Донецькій області після обстрілів РФ частково відновлено. Проте на краматорському напрямку поїзди ще курсують із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
"Відновлення колій триває, наразі повністю відкрито рух у напрямку Слов'янську зі зниженою швидкістю. Контактну мережу відновлено після обстрілу, проте ситуація в регіоні мінлива, тому наші резервні тепловози готові підстрахувати", - пояснили в компанії.
За даними "Укрзалізниці", сьогодні й завтра поїзди краматорського напрямку рухатимуться з деякими затримками.
"Втім, ми дбаємо про стиковки для пасажирів, у яких заплановані пересадки", - зазначили в УЗ.
Наприклад, залізничники притримали відправку поїзда №97 Київ-Ковель для пересадки пасажирів з краматорського інтерсіті. До Ковеля планують наздогнати графік.
"Дякуємо за ваше розуміння сьогоднішніх затримок, ми не спиняємо рух і зберігаємо надійне та комфортне сполучення з Донеччиною. І хай там як ворог намагався зіпсувати цей день, але - з Днем міста, незламний Слов'янську!", - додали в компанії.
Удари по Україні
В ніч на 6 вересня російські війська вчергове запустили по Україні понад 90 дронів. Військові протиповітряних сил ліквідували 68 з них, однак були підтверджені влучання у восьми локаціях та падіння уламків у кількох районах.
Крім того, під час атаки Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області.
В "Укрзалізниці" уточнили, що дільниця перед Слов’янськом залишилася без струму, через що затрималися кілька потягів.
Надвечір 6 вересня в Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників.
Невдовзі вибухи пролунали в Запоріжжі, а вже за кілька хвилин місцеві мешканці повідомили про перебої зі світлом та водою.
Детальніше про обстріл міста та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.