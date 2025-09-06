УЗ відновила рух потягів до Слов'янська після обстрілу, але вони ходять з затримками

Рух поїздів у Донецькій області після обстрілів РФ частково відновлено. Проте на краматорському напрямку поїзди ще курсують із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"Відновлення колій триває, наразі повністю відкрито рух у напрямку Слов'янську зі зниженою швидкістю. Контактну мережу відновлено після обстрілу, проте ситуація в регіоні мінлива, тому наші резервні тепловози готові підстрахувати", - пояснили в компанії.

За даними "Укрзалізниці", сьогодні й завтра поїзди краматорського напрямку рухатимуться з деякими затримками.

"Втім, ми дбаємо про стиковки для пасажирів, у яких заплановані пересадки", - зазначили в УЗ.

Наприклад, залізничники притримали відправку поїзда №97 Київ-Ковель для пересадки пасажирів з краматорського інтерсіті. До Ковеля планують наздогнати графік.

"Дякуємо за ваше розуміння сьогоднішніх затримок, ми не спиняємо рух і зберігаємо надійне та комфортне сполучення з Донеччиною. І хай там як ворог намагався зіпсувати цей день, але - з Днем міста, незламний Слов'янську!", - додали в компанії.