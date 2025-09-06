УЗ возобновила движение поездов в Славянск после обстрела, но они ходят с задержками

Движение поездов в Донецкой области после обстрелов РФ частично восстановлено. Однако на краматорском направлении поезда еще курсируют с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

"Восстановление путей продолжается, сейчас полностью открыто движение в направлении Славянска с пониженной скоростью. Контактная сеть восстановлена после обстрела, однако ситуация в регионе изменчива, поэтому наши резервные тепловозы готовы подстраховать", - пояснили в компании.

По данным "Укрзализныци", сегодня и завтра поезда краматорского направления будут двигаться с некоторыми задержками.

"Впрочем, мы заботимся о стыковках для пассажиров, у которых запланированы пересадки", - отметили в УЗ.

Например, железнодорожники придержали отправку поезда №97 Киев-Ковель для пересадки пассажиров из краматорского интерсити. До Ковеля планируют догнать график.

"Спасибо за ваше понимание сегодняшних задержек, мы не останавливаем движение и сохраняем надежное и комфортное сообщение с Донецкой областью. И как бы враг ни пытался испортить этот день, но - с Днем города, несокрушимый Славянск!", - добавили в компании.