УЗ відновила більшість ділянок після обстрілу РФ: поїзди повертаються до графіків

""Укрзалізниця" відновила більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що залізничники проводили роботи у Житомирській, Вінницькій та Рівненській областях, де ремонтували колії, контактний дріт та опори.

Водночас роботи на Житомирщині ще тривають, оскільки там зафіксовано суттєві пошкоджено залізничного полотна через влучання великої кількості безпілотників.

"Тож внаслідок курсування обʼїзними шляхами маємо затримки низки поїздів. Слідкувати за рухом свого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Час затримки може змінюватися. Будь ласка, слідкуйте за сповіщеннями в застосунку та будьте уважні до оголошень на вокзалах", - резюмували в УЗ.