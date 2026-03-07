UA

Війна в Україні

УЗ відновила більшість ділянок після обстрілу РФ: поїзди повертаються до графіків

15:38 07.03.2026 Сб
2 хв
На Житомирщині продовжуються роботи, оскільки там суттєві пошкодження
aimg Едуард Ткач
Фото: ремонтні роботи (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Компанія "Укрзалізниця" вже відновила більшість ділянок на залізниці, які були пошкоджені внаслідок нічного обстрілу Росії. Наразі поїзди вже повертаються до графіків.

""Укрзалізниця" відновила більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що залізничники проводили роботи у Житомирській, Вінницькій та Рівненській областях, де ремонтували колії, контактний дріт та опори.

Водночас роботи на Житомирщині ще тривають, оскільки там зафіксовано суттєві пошкоджено залізничного полотна через влучання великої кількості безпілотників.

"Тож внаслідок курсування обʼїзними шляхами маємо затримки низки поїздів. Слідкувати за рухом свого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Час затримки може змінюватися. Будь ласка, слідкуйте за сповіщеннями в застосунку та будьте уважні до оголошень на вокзалах", - резюмували в УЗ.

Обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 7 березня росіяни здійснили черговий комбінований обстріл України. По різних містах летіли дрони, балістичні та крилаті ракети.

До ранку в УЗ повідомили, що в результаті масованої атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура, через що низка поїздів вимушено змінила маршрути.

Пізніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба уточнив, що були пошкоджені залізничні підстанції та мости.

Детальніше про комбінований удар - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
УкрзалізницяВійна в УкраїніПоїзди