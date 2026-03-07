Горіли порти, зупинено десятки потягів: РФ вночі масовано атакувала інфраструктуру

Російські війська вночі атакували залізничну та портову інфраструктуру. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Безпілотниками атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. На щастя, без постраждалих", - зазначив Кулеба.

За його словами, через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах.

"Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях – це стандартна процедура безпеки для захисту пасажирів і працівників", - додав він.

Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.