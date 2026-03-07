ua en ru
Горіли порти, зупинено десятки потягів: РФ вночі масовано атакувала інфраструктуру

09:37 07.03.2026 Сб
2 хв
Де зупинялись потяги під час масованого удару РФ?
aimg Костянтин Широкун
Горіли порти, зупинено десятки потягів: РФ вночі масовано атакувала інфраструктуру Фото: РФ вночі масовано атакувала інфраструктуру (facebook.com/DSNSZP)

Російські війська вночі атакували залізничну та портову інфраструктуру. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Читайте також: Нічна атака РФ паралізувала роботу "Укрзалізниці": низка поїздів змінюють маршрути

"Безпілотниками атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. На щастя, без постраждалих", - зазначив Кулеба.

За його словами, через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах.

"Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях – це стандартна процедура безпеки для захисту пасажирів і працівників", - додав він.

Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.

Обстріл України у ніч на 7 березня

Російські війська сьогодні вночі випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.

Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни.

Більше подробиць про нічний комбінований удар росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.

