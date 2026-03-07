RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

УЗ восстановила большинство участков после обстрела РФ: поезда возвращаются к графикам

15:38 07.03.2026 Сб
2 мин
На Житомирщине продолжаются работы, поскольку там существенные повреждения
aimg Эдуард Ткач
Фото:

Компания "Укрзализныця" уже восстановила большинство участков на железной дороге, которые были повреждены в результате ночного обстрела России. Сейчас поезда уже возвращаются к графикам.

""Укрзализныця" восстановила большинство поврежденных участков после ночного обстрела и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ровенской областях, где ремонтировали пути, контактный провод и опоры.

В то же время работы на Житомирщине еще продолжаются, поскольку там зафиксированы существенные повреждения железнодорожного полотна из-за попадания большого количества беспилотников.

"Поэтому в результате курсирования объездными путями имеем задержки ряда поездов. Следить за движением своего рейса можно на сайте uz-vezemo. Время задержки может меняться. Пожалуйста, следите за оповещениями в приложении и будьте внимательны к объявлениям на вокзалах", - резюмировали в УЗ.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 7 марта россияне совершили очередной комбинированный обстрел Украины. По разным городам летели дроны, баллистика и крылатые ракеты.

К утру в УЗ сообщили, ,то в результате массированной атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов вынужденно изменили маршруты.

Позже в министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что были повреждены железнодорожные подстанции и мосты.

Подробнее о комбинированном ударе - читайте в материале РБК-Украина.

