Гіперзвукові ракети та майже півтисячі дронів: як відпрацювала ППО під час удару РФ

Російські війська вночі атакували залізничну та портову інфраструктуру. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

При цьому зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на п'яти локаціях.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито чи подавлено 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"У ніч на 7 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування", - зазначили у Повітряних силах.

Масований обстріл України у ніч на 7 березня

Росія в ніч на 7 березня здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши дрони та ракети. У Харкові частково зруйновані два будинки, а у низці регіонів пошкоджена залізниця. Відомо щонайменше про сімох загиблих та десятки поранених, серед них – діти.

