Гіперзвукові ракети та майже півтисячі дронів: як відпрацювала ППО під час удару РФ

09:23 07.03.2026 Сб
2 хв
Чи вдалось ППО збити балістику та "гіперзвук"?
aimg Костянтин Широкун
Гіперзвукові ракети та майже півтисячі дронів: як відпрацювала ППО під час удару РФ Фото: сили ППО збили більшість ворожих цілей росіян (Getty Images)

Російські війська вночі атакували залізничну та портову інфраструктуру. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Нічна атака РФ паралізувала роботу "Укрзалізниці": низка поїздів змінюють маршрути

"У ніч на 7 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряні сили виявили 509 засобів повітряного нападу:

  • 2 гіперзвукові ракети "Циркон" з Криму;
  • 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";
  • 14 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • 480 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із з восьми напрямків.

Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито чи подавлено 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";
  • 11 крилатих ракет "Калібр";
  • 453 ворожих БпЛА різних типів.

При цьому зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на п'яти локаціях.

Гіперзвукові ракети та майже півтисячі дронів: як відпрацювала ППО під час удару РФ

Масований обстріл України у ніч на 7 березня

Росія в ніч на 7 березня здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши дрони та ракети. У Харкові частково зруйновані два будинки, а у низці регіонів пошкоджена залізниця. Відомо щонайменше про сімох загиблих та десятки поранених, серед них – діти.

Більше подробиць про нічну атаку росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.

