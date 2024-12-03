УЗ тимчасово скасовує низку поїздів, але є альтернатива: що треба знати пасажирам

Три поїзди "Укрзалізниці" не курсуватимуть у період з 15 грудня 2024 року до 13 січня 2025 року. Натомість національний перевізник пропонує пасажирам альтернативні маршрути.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Telegram.
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"Тимчасово коригуємо розклад руху трьох поїздів на грудень-січень. У період із 15 грудня до 13 січня ми з технічних причин скоригуємо розклад руху деяких поїздів", - розповіли у прес-службі УЗ.
Уточнюється, що у цей період не курсуватимуть:
"Ми розуміємо, що ці зміни можуть викликати незручності, тому вже подбали про альтернативні маршрути, які дозволять вам комфортно дістатися пункту призначення", - наголосили в "Укрзалізниці".
У зв'язку із ситуацією, що склалась, національний перевізник пропонує пасажирам альтернативні рейси на вищезгаданих напрямках:
"Ми щиро дякуємо вам за довіру та розуміння. Залізничники працюють, аби навіть у період змін ви могли подорожувати швидко, безпечно та зручно", - додали в УЗ.
В "Укрзалізниці" поділились також імовірними рішеннями для проміжних станцій.
Мешканцям Полтави дістатись Одеси можна через Київ.
При цьому до столиці доїхати можна:
Далі з Києва до Одеси можна доїхати поїздом №105 "Київ - Одеса".
Зворотний маршрут з Одеси виглядатиме при цьому так:
Мешканцям Кременчука дістатись Одеси також можна через Київ:
У зворотному напрямку з Одеси доїхати можна так:
Мешканцям Черкас дістатись Одеси можна так:
Зворотно: аналогічний маршрут.
В "Укрзалізниці" нагадали також, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00.
"Плануйте подорожі заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти, або підключайте моніторинг квитків з автовикупом, коли бажаних квитків лишається обмаль", - порадили пасажирам.
Допис УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.
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