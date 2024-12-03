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УЗ тимчасово скасовує низку поїздів, але є альтернатива: що треба знати пасажирам

З 15 грудня до 13 січня не курсуватимуть три потяги УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Три поїзди "Укрзалізниці" не курсуватимуть у період з 15 грудня 2024 року до 13 січня 2025 року. Натомість національний перевізник пропонує пасажирам альтернативні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Telegram.

Зміст

Які саме поїзди УЗ тимчасово не курсуватимуть

"Тимчасово коригуємо розклад руху трьох поїздів на грудень-січень. У період із 15 грудня до 13 січня ми з технічних причин скоригуємо розклад руху деяких поїздів", - розповіли у прес-службі УЗ.

Уточнюється, що у цей період не курсуватимуть:

  • поїзд № 8/7 "Одеса - Харків"
  • поїзд № 148/147 "Одеса - Київ"
  • поїзд № 774/773 "Київ - Шостка"

"Ми розуміємо, що ці зміни можуть викликати незручності, тому вже подбали про альтернативні маршрути, які дозволять вам комфортно дістатися пункту призначення", - наголосили в "Укрзалізниці".

Альтернативні рейси для пасажирів

У зв'язку із ситуацією, що склалась, національний перевізник пропонує пасажирам альтернативні рейси на вищезгаданих напрямках:

  • поїзди №105/106 та №763/764 сполученням "Київ - Одеса"
  • поїзд №059/060 сполученням "Харків - Одеса"
  • поїзди №786/785 та №788/787 сполученням "Київ - Шостка"

"Ми щиро дякуємо вам за довіру та розуміння. Залізничники працюють, аби навіть у період змін ви могли подорожувати швидко, безпечно та зручно", - додали в УЗ.

Рішення для мешканців Полтави, Кременчука й Черкас

В "Укрзалізниці" поділились також імовірними рішеннями для проміжних станцій.

Мешканцям Полтави дістатись Одеси можна через Київ.

При цьому до столиці доїхати можна:

  • або поїздом "Інтерсіті+" №723 "Харків - Київ"
  • або поїздами №15 "Харків - Ясіня" і №17 "Харків - Ужгород"
  • або поїздом №711 "Краматорськ - Київ"
  • або поїздом №129 "Полтава - Ужгород"

Далі з Києва до Одеси можна доїхати поїздом №105 "Київ - Одеса".

Зворотний маршрут з Одеси виглядатиме при цьому так:

  • поїзд №106 "Одеса - Київ"
  • пересадка у столиці на поїзд "Інтерсіті+" №724 "Київ - Харків"

Мешканцям Кременчука дістатись Одеси також можна через Київ:

  • спочатку доїхати до столиці поїздом №129/130 "Кременчук - Ужгород"
  • потім - здійснити пересадку на поїзд №105/106 "Київ - Одеса"

У зворотному напрямку з Одеси доїхати можна так:

  • поїздом "Інтерсіті" №764 "Одеса - Київ"
  • далі - регіональним поїздом №792 "Київ - Кременчук"

Мешканцям Черкас дістатись Одеси можна так:

  • поїздом №43/44 "Черкаси - Івано-Франківськ" (до Києва)
  • далі - поїздом №105 "Київ - Одеса"

Зворотно: аналогічний маршрут.

В "Укрзалізниці" нагадали також, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00.

"Плануйте подорожі заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти, або підключайте моніторинг квитків з автовикупом, коли бажаних квитків лишається обмаль", - порадили пасажирам.

Допис УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.

Читайте також, що відомо про "Лижний експрес" від "Укрзалізниці" та який у нього маршрут.

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