УЗ тимчасово скасовує низку поїздів, але є альтернатива: що треба знати пасажирам

Зміст

Які саме поїзди УЗ тимчасово не курсуватимуть

"Тимчасово коригуємо розклад руху трьох поїздів на грудень-січень. У період із 15 грудня до 13 січня ми з технічних причин скоригуємо розклад руху деяких поїздів", - розповіли у прес-службі УЗ.

Уточнюється, що у цей період не курсуватимуть:

поїзд № 8/7 "Одеса - Харків"

поїзд № 148/147 "Одеса - Київ"

поїзд № 774/773 "Київ - Шостка"

"Ми розуміємо, що ці зміни можуть викликати незручності, тому вже подбали про альтернативні маршрути, які дозволять вам комфортно дістатися пункту призначення", - наголосили в "Укрзалізниці".

Альтернативні рейси для пасажирів

У зв'язку із ситуацією, що склалась, національний перевізник пропонує пасажирам альтернативні рейси на вищезгаданих напрямках:

поїзди №105/106 та №763/764 сполученням "Київ - Одеса"

поїзд №059/060 сполученням "Харків - Одеса"

поїзди №786/785 та №788/787 сполученням "Київ - Шостка"

"Ми щиро дякуємо вам за довіру та розуміння. Залізничники працюють, аби навіть у період змін ви могли подорожувати швидко, безпечно та зручно", - додали в УЗ.

Рішення для мешканців Полтави, Кременчука й Черкас

В "Укрзалізниці" поділились також імовірними рішеннями для проміжних станцій.

Мешканцям Полтави дістатись Одеси можна через Київ.

При цьому до столиці доїхати можна:

або поїздом "Інтерсіті+" №723 "Харків - Київ"

або поїздами №15 "Харків - Ясіня" і №17 "Харків - Ужгород"

або поїздом №711 "Краматорськ - Київ"

або поїздом №129 "Полтава - Ужгород"

Далі з Києва до Одеси можна доїхати поїздом №105 "Київ - Одеса".

Зворотний маршрут з Одеси виглядатиме при цьому так:

поїзд №106 "Одеса - Київ"

пересадка у столиці на поїзд "Інтерсіті+" №724 "Київ - Харків"

Мешканцям Кременчука дістатись Одеси також можна через Київ:

спочатку доїхати до столиці поїздом №129/130 "Кременчук - Ужгород"

потім - здійснити пересадку на поїзд №105/106 "Київ - Одеса"

У зворотному напрямку з Одеси доїхати можна так:

поїздом "Інтерсіті" №764 "Одеса - Київ"

далі - регіональним поїздом №792 "Київ - Кременчук"

Мешканцям Черкас дістатись Одеси можна так:

поїздом №43/44 "Черкаси - Івано-Франківськ" (до Києва)

далі - поїздом №105 "Київ - Одеса"

Зворотно: аналогічний маршрут.

В "Укрзалізниці" нагадали також, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00.

"Плануйте подорожі заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти, або підключайте моніторинг квитків з автовикупом, коли бажаних квитків лишається обмаль", - порадили пасажирам.

Допис УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)