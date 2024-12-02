Деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому: список маршрутів

З 16 по 20 грудня 2024 року деякі пасажирські потяги на Буковині курсуватимуть за зміненим маршрутом. Низку приміських поїздів при цьому буде скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Зміст

Які саме поїзди УЗ курсуватимуть по-новому

Національний перевізник "Укрзалізниця" попередив пасажирів про проведення важливих ремонтних робіт на дільниці "Коломия - Чернівці" з 17 по 20 грудня.

Уточнюється, що вони тимчасово вплинуть на маршрут прямування низки пасажирських і приміських поїздів.

Так, деякі пасажирські поїзди у період з 16 по 19 грудня прямуватимуть до станції "Івано-Франківськ" як кінцевої:

№7/8 "Київ - Чернівці"

№136/135 "Одеса - Чернівці"

№145/146 "Харків - Чернівці" (по днях курсування)

№115/116 "Запоріжжя - Чернівці" (по днях курсування)

Відповідно до змін з 17 по 20 грудня ці ж поїзди вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Які приміські поїзди "Укрзалізниці" буде скасовано

В "Укрзалізниці" повідомили також, у цей період буде скасовано низку приміських поїздів.

Поїзд №6470/6469 "Чернівці - Коломия - Чернівці":

з Чернівців - 17, 18, 19, 20 грудня

з Коломиї - 16, 17, 18, 19 грудня

Поїзд № 6472/6471 "Чернівці - Коломия - Чернівці":

з Чернівців - 17, 18, 19, 20 грудня

з Коломиї - 17, 18, 19, 20 грудня

Поїзд №6473/6474 "Чернівці - Вадул-Сірет - Чернівці":

з Чернівців - 17, 18, 19, 20 грудня

з Вадул-Сірета - 17, 18, 19, 20 грудня

Нові поїзди міжнародного та внутрішнього сполучення

В УЗ нагадали також про нові можливості подорожей у міжнародному та внутрішньому сполученнях для Чернівців.

Так, незабаром стартує щоденний міжнародний маршрут №866/865 - 766/765 "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" з пересадкою у Раві-Руській.

Зазначається, що продаж квитків буде відкрито найближчим часом.

Крім того, вже відкрито продаж квитків на новий поїзд №146/145 "Чернівці - Харків", який зв'яже Буковину з Полтавщиною та Слобожанщиною.

Уточнюється, що перші рейси вирушать:

з Харкова - 20 грудня

з Чернівців - 21 грудня

"До зимових свят плануємо призначення додаткового поїзда зі столиці до Чернівців. Ваш комфорт і безпека - наш головний пріоритет", - підсумували в УЗ.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)