УЗ временно отменяет ряд поездов, но есть альтернатива: что нужно знать пассажирам

Три поезда "Укрзализныци" не будут курсировать в период с 15 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Национальный перевозчик предлагает пассажирам альтернативные маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.
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"Временно корректируем расписание движения трех поездов на декабрь-январь. В период с 15 декабря по 13 января мы по техническим причинам скорректируем расписание движения некоторых поездов", - рассказали в пресс-службе УЗ.
Уточняется, что в этот период не будут курсировать:
"Мы понимаем, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому уже позаботились об альтернативных маршрутах, которые позволят вам комфортно добраться до пункта назначения", - подчеркнули в "Укрзализныце".
В связи со сложившейся ситуацией национальный перевозчик предлагает пассажирам альтернативные рейсы на вышеупомянутых направлениях:
"Мы искренне благодарим вас за доверие и понимание. Железнодорожники работают, чтобы даже в период перемен вы могли путешествовать быстро, безопасно и удобно", - добавили в УЗ.
В "Укрзализныце" поделились также возможными решениями для промежуточных станций.
Жителям Полтавы добраться до Одессы можно через Киев.
При этом до столицы доехать можно:
Далее из Киева в Одессу можно доехать на поезде №105 "Киев - Одесса".
Обратный маршрут из Одессы будет выглядеть так:
Жителям Кременчуга добраться до Одессы также можно через Киев:
В обратном направлении из Одессы доехать можно так:
Жителям Черкасс добраться до Одессы можно так:
Обратно: аналогичный маршрут.
В "Укрзализныце" напомнили также, что продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00.
"Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты, или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало", - посоветовали пассажирам.
Публикация УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.
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